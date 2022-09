Opportunité unique : Samsung OLED 55 (2022) proposé au plus bas historique

Le marché a à notre disposition de nombreux modèles de téléviseurs qui s’adaptent à chacun des besoins des utilisateurs. La plupart se contenteront d’un équipement standard, l’écran 4K typique avec un panneau LED IPS qui offre un bon contraste et des angles de vision décents. Cependant, il y a des utilisateurs qui ne se contentent que des plus récents et des plus modernes. La technologie OLED est née pour eux, un type de panneau qui n’a aujourd’hui aucune concurrence. Si vous connaissez bien ce monde, vous savez déjà très bien que les téléviseurs à panneaux OLED ne sont pas vraiment bon marché. Le modèle que nous allons vous montrer aujourd’hui, on ne peut pas dire qu’il soit pour toutes les poches, mais il a connu une réduction assez intéressante au cours des dernières heures. Allez, si vous y pensiez, c’est votre chance.