CD Projekt prévoit plus de jeux dans la nouvelle saga de The Witcher

Le prochain The Witcher continue de rouler. Après l’avoir annoncé officiellement, CD Projekt Red n’a pas fourni de détails sur l’histoire ou les personnages, mais il a confirmé que nous ne contrôlerons pas Geralt of Rivia, le protagoniste des livres et de la trilogie du jeu vidéo. Le studio polonais, qui l’a défini comme une nouvelle saga, a maintenant souligné que son intention était de concevoir plus d’un jeu. Ce souhait a été exprimé par le PDG Adam Kiciński devant les actionnaires du CDPR :

« Nous en avons plus d’un en tête », a-t-il déclaré. « La première saga consistait en trois jeux, nous pensons donc à plus d’un titre, mais [actualmente] Nous sommes en pré-production du premier jeu vidéo de la deuxième saga Witcher.

Le nouveau The Witcher est passé à Unreal Engine 5

À ce jour, les jeux The Witcher utilisaient la technologie de CD Projekt RED, le moteur REDengine 4. Cependant, le prochain titre s’en passera et optera pour Unreal Engine 5, le moteur d’Epic Games. La principale raison pour laquelle ils ont pris cette décision est qu’ils pourront accélérer le développement, en particulier lorsque Cyberpunk 2077 -qui utilise REDengine- a souffert des problèmes d’un développement turbulent.

The Witcher 3: Wild Hunt reviendra sur les consoles de nouvelle génération avec une version native pour Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC, tirant parti du matériel moderne. Son développement était entre les mains de Saber Interactive, mais maintenant c’est CD Projekt RED lui-même qui y travaille. La société a insisté sur le fait que la date prévue pour son lancement est toujours fin 2022.

Le prochain projet du CDPR est Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty, dont le premier teaser est déjà sorti. L’extension sera disponible sur de nouvelles consoles et PC dans le courant de 2023.

Source | VGC, CDPR