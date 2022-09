Voici comment Sonic The Movie a influencé le lancement de Sonic Origins

On pourrait penser que le 30e anniversaire de Sonic est une bonne excuse pour lancer plusieurs jeux mettant en vedette le personnage, mais dans le cas de Sonic Origins, il y avait une raison supplémentaire de commercialiser la compilation à ces dates. Le succès de Sonic The Movie et de sa suite est devenu une occasion en or d’attirer l’attention de nouveaux joueurs. Cela a été déclaré par le producteur Nobuya Ohashi et le réalisateur Katsuyuki Shigihara dans une interview avec Famitsu.

Le film a suscité l’intérêt pour Sonic

« Depuis un certain temps déjà, il était prévu de réorganiser la saga originale de Sonic, mais ce qui a vraiment donné le coup d’envoi, c’est la sortie de Sonic The Movie en 2020 », a admis Ohashi. « Nous avons souvent entendu parler de la popularité de Sonic en Occident, mais après la sortie du film, il s’est détraqué. Vous pourriez aller dans les supermarchés en Amérique du Nord et voir de nombreux produits Sonic disponibles.

Shigihara a ajouté que c’était le moment idéal pour commercialiser la compilation : « Jusqu’à présent, l’arrivée des remakes et des rééditions de Sonic s’est toujours faite avec des ventes individuelles, mais nous avons décidé que c’était le meilleur moment pour attirer de nouveaux fans vers les jeux. . . C’est pourquoi nous avons sorti les quatre premiers matchs ensemble et avec des améliorations. »

Sonic Origins est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. Le pack est arrivé sur le marché avec certaines erreurs et problèmes qui ont même provoqué l’intervention publique de Simon Thomley, l’un des responsables de l’adaptation des ports aux différents systèmes. Selon lui, malgré le fait que son travail comportait des erreurs, de nouvelles sont apparues dans la version finale, ce dont lui et son équipe n’étaient pas responsables. Au fil des semaines, SEGA a fourni des mises à jour pour corriger les bugs.

Après la première de Sonic 2 The Movie, Paramount a confirmé un troisième opus, en plus d’une série d’action en direct avec Knuckles comme protagoniste.

Source | nintendo-tout