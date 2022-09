Dans une fonctionnalité récente que nous avons intitulée « GPU phare 2016 contre GPU budgétaire 2022 », nous avons revisité l’ancienne GeForce GTX 1080 pour voir comment le GPU Pascal haut de gamme 2016 de Nvidia s’est empilé en 2022, et parce que la Radeon RX 6600 est l’une des très rares Les GPU que nous pouvons vraiment recommander en ce moment – ​​ils peuvent être achetés pour aussi peu que 260 $ – nous avons pensé que cela pourrait être un match intéressant.

La comparaison n’a pas favorisé la vénérable GeForce, car la Radeon beaucoup plus récente était en moyenne 20% plus rapide à 1080p et 14% plus rapide à 1440p. Pourtant, il était impressionnant de voir qu’après six ans, la GTX 1080 reste un processeur graphique performant, même si ce n’est pas quelque chose que vous devriez rechercher sur le marché de l’occasion.

Cela nous a cependant fait réfléchir. Étant donné que les GTX 1080 se vendent généralement à environ 200 $ d’occasion, ou environ ce que vous paieriez pour une Radeon 6600 d’occasion, comment la nouvelle GeForce RTX 3050 se compare-t-elle dans tout cela ?

Pour récapituler rapidement, la GeForce GTX 1080 est sortie en 2016 (quand nous lui avons donné un score parfait de 100, sans blague) pour 600 $ avant de chuter à ~ 500 $ l’année suivante. Cela indique que six ans plus tard, le RTX 3050 est arrivé à la moitié de ce prix, ou du moins il était censé être conforme au PDSF officiel de 250 $ (vous savez, les pénuries de GPU et l’inflation d’antan).

En réalité, le RTX 3050 n’est jamais devenu disponible à ce prix et même aujourd’hui, il coûte au moins 300 $, soit la moitié du prix du PDSF GTX 1080 d’origine, alors allons-y. Après de nombreuses années et plusieurs générations de GPU, le GPU GeForce à 300 $ de 2022 peut-il battre le GPU à 600 $ de 2016 ?

Sur le papier, c’est un match intéressant. Comparer le nombre de cœurs CUDA est inutile, bien qu’ils contiennent tous les deux 2560, mais la GTX 1080 a 100% plus de mappage de texture et d’unités de sortie de rendu. La GTX 1080 n’utilise peut-être que la mémoire GDDR5X alors que la RTX 3050 est passée à la GDDR6, mais avec la moitié de la largeur du bus mémoire, le processeur Ampère économique a en fait moins de bande passante mémoire à 224 Go/s contre 320 Go/s, ce qui est un énorme 30% de réduction là-bas.

La puissance de traitement est à peu près la même, et le RTX 3050 bénéficie du prise en charge hardware de technologies telles que le calcul asynchrone et DirectX 12, et bien sûr, en utilisant l’architecture la plus récente de Nvidia, il obtient une meilleure optimisation des drivers.

Pour les tests, nous utilisons notre système de test Ryzen 7 5800X3D utilisant 32 Go de mémoire DDR4-3200 CL14 ainsi que les derniers drivers d’affichage disponibles. La barre redimensionnable a été utilisée pour les 50 jeux que nous avons testés en 1080p et 1440p. Nous examinerons de près les données d’une douzaine de titres avant de passer aux graphiques de répartition habituels.

Repères

À partir du Hitman 3, nous constatons que le RTX 3050 était 18% plus rapide à 1080p et 21% plus rapide à 1440p, des gains de performances très importants pour le nouveau GPU Ampere. Cela dit, il s’agit d’une très mauvaise performance pour la GTX 1080 car nous l’avons vue mal par rapport à la RX 6600 et à la Vega 64 lors des tests précédents, nous ne nous attendons donc pas à ce que ces marges soient la norme.

Un autre mauvais titre pour Pascal est Warhammer III, où les performances de la GTX 1080 sont horribles, avec une moyenne de seulement 42 ips à 1440p. Le RTX 3050 était environ 50 % plus rapide aux deux résolutions testées et nous pensons que cela est en partie dû au manque de calcul asynchrone au niveau hardware sur la GTX.

Ensuite, nous avons War Thunder, qui est un vieux jeu qui est encore très populaire aujourd’hui, et vous vous attendez à un assez bon niveau d’optimisation pour Pascal pour celui-ci. Cela semble certainement être le cas, car la GTX 1080 était presque 30 % plus rapide aux deux résolutions testées.

Passant à Rainbow Six Siege, nous trouvons des performances compétitives entre les deux GPU GeForce et les deux sont certainement plus que suffisamment rapides pour profiter de ce titre, même dans un cadre compétitif.

Les creux de 1% du nouveau RTX 3050 étaient plus cohérents, mais dans l’ensemble, l’expérience était toujours bonne avec le GTX 1080.

Un autre jeu où le RTX 3050 fonctionne bien par rapport au GTX 1080 est Cyberpunk 2077, offrant environ 10 % de performances en plus aux deux résolutions testées. Nous soupçonnons que le prise en charge des drivers pour Pascal est à un niveau décent pour cette version massivement médiatisée, et à la place, les lacunes de la GTX 1080 ici sont dues à l’architecture Pascal vieillissante.

Death Stranding a quelques années à ce stade, donc la GTX 1080 n’était pas si vieille quand elle est sortie. Il n’est donc pas surprenant de voir le RTX 3050 être dépassé par le GTX 1080 bénéficiant d’un avantage de performances de 15% à 1080p et de près de 20% à 1440p.

F1 22 est un nouveau jeu et pourtant la GTX 1080 a quand même réussi à prendre le dessus sur la GTX 1080, offrant 12% de performances en plus en 1080p et 9% en 1440p. C’est un résultat impressionnant pour les anciens graphismes Pascal et les fans de F1 qui ont investi dans un il y a 5-6 ans seraient sans aucun doute très heureux s’ils l’utilisaient encore à ce jour.

Pour les fans de simulation de course, la GTX 1080 est toujours très vivante et certainement plus performante que la RTX 3050 car elle était 14% plus rapide à 1080p, puis 19% plus rapide à 1440p. Une nette victoire ici pour une technologie plus ancienne, alors qu’un GPU GeForce moderne à 300 $ a du mal à sortir l’ancien pistolet.

Halo Infinite est un nouveau jeu et c’est un exemple où le RTX 3050 est capable de combattre le GTX 1080, en le battant par une mince marge à 1080p puis en le faisant correspondre à 1440p.

Les résultats de Hunt: Showdown sont intéressants, les deux GPU ont fourni les mêmes 101 ips à 1080p, mais le GPU Pascal a pris le relais à 1440p offrant 17% d’images en plus et nous attribuerions cette différence à la bande passante mémoire.

Nous avons vu à quelques reprises que la GTX 1080 s’en sort mieux à une résolution plus élevée puisqu’elle bénéficie d’un avantage de bande passante de 30 %, ce qui est logique.

Counter-Strike Global Offensive est un autre classique, donc sans surprise, la GTX 1080 fonctionne bien ici. Les résultats 1080p semblent un peu limités par le système, mais une fois que nous atteignons 1440p, ils deviennent plus limités par le GPU et encore une fois, la bande passante supérieure de la GTX 1080 lui donne un net avantage, permettant en partie des performances jusqu’à 29 % supérieures.

Les performances de God of War sont tragiques pour le RTX 3050. Seulement 60 ips à 1080p, ce qui rend le GTX 1080 57% plus rapide, puis 78% plus rapide à 1440p. Étant donné qu’il s’agit d’un nouveau titre, du moins pour PC, vous vous attendriez probablement à ce que le RTX 3050 fasse beaucoup mieux, au moins correspondant à l’ancien GTX 1080, mais apparemment non.

Forza Horizon 5 donne une égalité aux deux résolutions testées. La GTX 1080 était quelques images plus rapide, mais elle est suffisamment proche pour appeler une égalité et les deux GPU ont fourni des performances hautement jouables en utilisant le préréglage « haute qualité », donc un bon résultat dans l’ensemble.

Résumé des performances

Il est difficile de dire de manière concluante comment ces deux GPU se comparent sur la base de l’exemplaire de jeux que nous venons d’examiner. Parfois, le RTX 3050 était beaucoup plus rapide, d’autres fois beaucoup plus lent, et ce qui semblait être la moitié du temps, ils étaient à peu près les mêmes.

Pourtant, nous avons testé un total de 50 jeux, alors regardons la ventilation complète…

À 1080p, nous voyons que dans l’ensemble, le RTX 3050 était en fait 6% plus lent que le GTX 1080, et c’est un résultat très décevant. Il y avait une petite sélection de jeux où le nouveau GPU Ampere était plus rapide et bien qu’il soit beaucoup plus rapide dans quelques cas, il était beaucoup plus lent dans beaucoup d’autres.

Il n’y avait que 14 jeux où les marges étaient de 5% ou moins dans les deux sens, avec 20 où le RTX 3050 était plus lent d’une marge de 10% ou plus. Donc, dans l’ensemble, en 2022, la GTX 1080 est toujours le produit supérieur en termes de performances de jeu, se classant beaucoup plus souvent en tête.

Lorsque nous regardons les résultats 1440p, les choses semblent encore meilleures pour l’ancien GPU Pascal. Ici, nous trouvons 22 jeux où le RTX 3050 était plus lent d’une marge de 10% ou plus. C’est presque la moitié des jeux testés.

Ce que nous avons appris

Il est juste de dire que les progrès dans le segment des GPU à petit budget ont été assez stagnants au cours des dernières générations. Vous pourriez dire qu’obtenir l’équivalent de performances haut de gamme de deux générations plus anciennes au niveau d’entrée est bon, mais vous réalisez ensuite que le niveau d’entrée est passé à 300 $, et non à 200 $ ou moins, et cela devient rapidement beaucoup moins excitant.

L’autre problème avec ce prix est qu’à son prix actuel de 300 $, le RTX 3050 est gêné par la Radeon RX 6600. Le GPU d’AMD est tombé à environ 260 $ et offre généralement de bien meilleures performances. Donc, de manière réaliste, le prix du RTX 3050 ne devrait pas dépasser 220 $, ou plus près de 200 $ pour le rendre plus attrayant.

La GeForce GTX 1080 a également réussi à durer six ans en tant que GPU très utilisable. Six ans, c’est beaucoup de temps dans le hardware informatique, sans parler des performances graphiques, nous pensons donc que rester très utilisable est la norme d’excellence pour un produit aussi ancien. À moitié prix, le RTX 3050 est peut-être un peu moins cher, mais en tirerez-vous confortablement six ans ? Nous ne sommes pas sûrs, nous ne sommes pas non plus confiants, mais nous avons hâte de vous revoir en 2028 pour une revisite de 50 matchs.

Jusque-là, le RTX 3050 restera le GPU Ampère le plus décevant et un mystère complet quant à la façon dont l’équipe verte est capable de déplacer un produit de qualité inférieure à une telle prime.