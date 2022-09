Twitter teste un bouton d’édition mais le place pour l’instant derrière un paywall

Une patate chaude : Twitter a confirmé qu’il testait une fonctionnalité d’édition de tweet, mais tout le monde n’y aura pas accès tout de suite. Initialement, Twitter réserve la fonctionnalité aux abonnés payants de Twitter Blue. Le mettre derrière un paywall – même si ce n’est que pour une courte période à des fins de test bêta – va sans aucun doute frotter certaines personnes dans le mauvais sens. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une comparaison de pommes à pommes, imaginez devoir payer pour pouvoir modifier un message à l’ère des forums Web.

La plate-forme de réseautage social teste en interne la possibilité d’apporter des modifications à un tweet après sa publication. Lors du test en cours, les tweets peuvent être édités « quelques fois » dans les 30 minutes suivant leur publication.

Les tweets qui ont été modifiés apparaîtront avec une icône spéciale et un horodatage pour informer les autres que le tweet d’origine a été modifié. En cliquant sur l’étiquette, les téléspectateurs accéderont à l’historique du tweet, qui comprend les versions antérieures de la publication.

L’idée est de permettre aux utilisateurs de corriger les fautes de frappe, d’ajouter des balises manquantes, etc. Twitter a dit conserver l’historique des tweets est un rouage important car il protège l’intégrité de la conversation et crée un enregistrement accessible au public de ce qui a été dit.

Dans les semaines à venir, la fonctionnalité sera étendue aux abonnés Twitter Blue – des utilisateurs expérimentés qui paient pour accéder à des fonctionnalités exclusives. Twitter a déclaré qu’il limitait intentionnellement la taille du groupe de test pour aider à identifier et éliminer plus rapidement les bugs potentiels et les abus. Vous ne pouvez jamais être trop prudent, a ajouté Twitter.

Malgré le déploiement limité, tout le monde pourra voir si un tweet a été modifié. La société a déclaré qu’il s’agissait de la fonctionnalité la plus demandée à ce jour et a ajouté qu’elle espérait que les tweets seraient moins stressants et plus accessibles.

Comme le souligne le New York Times, le changement est sans doute le plus grand changement pour la plate-forme puisqu’il a doublé les limites de caractères de tweet de 140 à 280 en 2017.