Intel dit qu’il n’abandonne pas les cartes graphiques Arc, travaille sur les prochaines générations

Dans le contexte : nous savons tous que le lancement d’Arc Alchemist d’Intel n’a pas été aussi réussi que l’entreprise l’espérait, et c’est un euphémisme. Le grand nombre de problèmes entourant les cartes graphiques dédiées a conduit certains à croire qu’Intel pourrait réduire ses pertes et abandonner l’ensemble du projet. Chipzilla insiste sur le fait que cela n’arrivera pas, et il travaille déjà sur la prochaine génération de cartes : Battlemage et Celestial.

Des performances décevantes, des problèmes avec DirectX11 et la nécessité d’activer la barre redimensionnable ont été quelques-uns des problèmes rencontrés par les testeurs avec la seule carte de bureau Arc publiée à ce jour, l’Arc 3 A380. Les drivers de buggy se sont avérés être le pire élément, les ingénieurs d’Intel ayant repéré 43 problèmes rien qu’en regardant un test de la carte par Gamers Nexus.

Ensuite, il y a la série Arc A7 plus puissante qui est censée être aussi bonne (et moins chère que) la RTX 3060, selon Intel, de toute façon. La société a déclaré qu’ils arriveraient en été, mais les cartes ne sont toujours pas là avec environ trois semaines de saison restantes.

Aux inquiétudes d’Intel s’ajoutent les rapports de certains revendeurs, distributeurs potentiels et fabricants de la zone européenne montrant peu ou pas d’intérêt pour les cartes Arc. Il y a également eu des affirmations selon lesquelles les RMA et les retours d’Intel sont nettement inférieurs à ceux de ses concurrents, et qu’un grand partenaire du conseil d’administration a complètement arrêté la production d’Arc en raison de problèmes de qualité, ce qui sonne certainement mal.

Alors qu’Intel vend ou ferme des entreprises précédentes, y compris ses activités NAND, drone aérien et Optane, certains analystes pensent que son groupe Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG) pourrait être le prochain à partir. Un tel scénario n’est pas si difficile à imaginer, compte tenu de la perte de 507 millions de dollars enregistrée par AXG au dernier trimestre.

Mais Tom Petersen d’Intel affirme que non seulement Arc reste dans les parages, mais que les travaux sur les futures cartes de la marque sont également bien avancés. « Nous n’allons nulle part dans notre activité dédiée. Et notre activité dédiée est le développement technologique de base qui va à la fois dans le centre de données et les GPU intégrés. J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de FUD (peur, incertitude et doute) là-bas . Je voudrais juste être clair : nous n’allons nulle part », a-t-il déclaré à PC Gamer.

« La chose que je crois – Pat, et moi, et Roger, et Lisa, et Ryan, tout le monde est d’accord sur l’idée – que le graphisme est une technologie essentielle pour le client, est une technologie essentielle pour le centre de données, et nous veulent commencer à concourir dans le domaine grand public où nos concurrents gagnent une tonne d’argent. Donc, ces trois choses sont d’une importance cruciale pour Intel.

Après Alchemist, la prochaine génération d’Intel dans les cartes Arc apparemment inspirées de D&D est Battlemage. Ceux-ci sont censés arriver en 2023 – 2024. Celestial est le suivant, avec une version 2024+ très vague, puis Druid, qui n’a pas de calendrier. Petersen a déclaré que la majeure partie de l’équipe ASIC travaille sur Battlemage, avec une petite partie sur Celestial et un nombre encore plus petit sur Alchemist.

Petersen affirme que les générations futures de puissantes cartes Arc seront en concurrence avec les offres haut de gamme de Nvidia et AMD. À l’heure actuelle, il se concentre sur le bas de gamme le plus répandu. « Notre plan est de commencer ici. Et puis nous ajoutons en haut, puis nous ajoutons en haut. Et ce n’est pas une stratégie vraiment difficile à comprendre car nous commençons par le segment de volume du marché, puis nous deviendrons des segments plus performants au fil du temps. »