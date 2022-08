La nouvelle application mobile Steam ajoute des fonctionnalités attendues depuis longtemps ; comment télécharger et tester la bêta

Les joueurs utilisant le client Steam sur PC combinent la plate-forme avec l’application mobile Android et iOS depuis de nombreuses années. Un moyen d’accélérer certains processus, de se connecter avec des amis et de profiter de diverses options en matière de partage de contenu et de navigation dans la boutique. Cependant, Valve en veut plus et travaille déjà sur une nouvelle version qui apporte avec elle des fonctionnalités très intéressantes qui sont réclamées par la communauté.

La principale nouveauté est la possibilité de démarrer une session (connexion) en scannant un code QR, ce qui offre une immédiateté par rapport au processus de saisie des données complètes de votre compte. Les améliorations de la bibliothèque de jeux achetés et des notifications, ainsi que la possibilité de lier plusieurs comptes Steam sur le même appareil sont ses principales nouveautés.

Comment tester la nouvelle application Steam sur votre mobile ?

Les stores Android (Google Play) et iPhone (Apple Store) ont des étapes supplémentaires que vous devez suivre en fonction de votre appareil. De plus, dans le cas d’Apple, la société précise que le test est limité aux 10 000 premiers utilisateurs qui terminent le processus. Vous trouverez ci-dessous les liens vers chaque site.

De plus, si vous souhaitez essayer la connexion par code QR, vous devez au préalable activer le mode bêta Steam sur votre PC. Pour ce faire, vous devez accéder au client comme d’habitude, naviguer dans le menu Paramètres > Compte > Participation à la bêta > Modifier et enfin, confirmer la décision. Enfin, Valve a demandé aux utilisateurs de commenter toute erreur ou suggestion dans les forums officiels de l’application (vous pouvez y accéder sur ce lien).

Steam Deck confirme de nouveaux modèles à l’avenir

Grâce au nouveau manuel d’utilisation de Steam Deck publié par Valve, nous avons pu apprendre que l’entreprise prévoyait de lancer de nouveaux modèles plus tard, et que le PC portable en forme de console qui est arrivé sur le marché il y a quelques mois fait partie « d’une ligne de produits multigénérationnels. Si vous envisagez de vous procurer la machine ou curieux de savoir à quoi elle ressemble, n’hésitez pas à consulter notre expérience après 3 mois avec celle-ci.

Source | Steam; via Engagé