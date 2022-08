Quel est l’emplacement exact d’Instagram ? Mythes et vérités

Pouvez-vous savoir où j’habite ?

Les messages qui se multiplient comme des spores parlent d’une fonction que vous devriez désactiver pour empêcher les harceleurs (les personnes qui espionnent les autres utilisateurs) de connaître votre position exacte. Les messages parlent du fait que si vous publiez sur Instagram avec la fonction activée, vos followers et autres utilisateurs pourront connaître exactement votre position actuelle, donc, en cas de publication depuis chez eux, ils pourront savoir exactement où vous Direct. Mais est-ce réellement vrai?

Selon ces informations, si vous postez une photo et que la balise de localisation indique le nom de votre ville, les utilisateurs n’auront qu’à cliquer dessus pour ouvrir la carte et voir exactement l’endroit à partir duquel vous avez posté la photo. Comme cette rumeur l’assure, c’est parce que vous avez activé la fonction « Emplacement précis », mais en réalité rien de tout cela ne se produit en tant que tel.

Instagram dément

La première chose sur laquelle vous devez être clair est que la fonction de localisation utilisée sur Instagram se charge de vous localiser sur la carte afin que vous puissiez choisir des points d’intérêt à proximité lorsque vous vous géolocalisez sur une photo. Autrement dit, avec la fonction de localisation désactivée, si vous vouliez télécharger une photo d’un restaurant et marquer ce restaurant sur la carte, il faudrait plus de temps pour le trouver sur la carte, car votre téléphone ne saurait exactement où vous êtes.

Pour être clair, nous ne partageons pas votre position avec d’autres. À l’instar d’autres sociétés de médias sociaux, nous utilisons une localisation précise pour des éléments tels que les balises de localisation et les fonctionnalités cartographiques. —Comms Instagram (@InstagramComms) 25 août 2022

Tenant compte du retentissement que cette rumeur a eu sur les réseaux, Instagram est intervenu pour démentir que la fonction « Localisation exacte » permette de voir publiquement la localisation de l’utilisateur. La fonction n’est pas native d’Instagram, mais est une fonction incluse dans le système d’exploitation du téléphone. Sur iPhone, il est arrivé il y a longtemps avec iOS 14, et c’est quelque chose qui s’active automatiquement au moment où vous autorisez l’application à connaître votre position, il est donc très probable que vous l’ayez activé.

Ils sauront où tu es si tu dis

Désormais, l’emplacement final qui apparaîtra sur Instagram sera sélectionné par vous manuellement, ce sera donc à vous de sélectionner le parc, le bar, le restaurant ou le coin de votre maison. Si dans la liste des lieux à proximité qui apparaît dans l’option « Ajouter un lieu », vous sélectionnez le nom de votre ville, vous indiquerez un lieu très général où ils ne pourront pas vous localiser, cependant, si vous choisissez le bar qui vous avez sous votre maison, vous donnerez des indices sur vos allées et venues

En fin de compte, l’emplacement exact dépend de vous et de vos habitudes, car si vous publiez chaque semaine les endroits que vous visitez habituellement, n’importe qui pourrait connaître votre routine quotidienne d’où vous vous déplacez. Alors oui, Pinpointing est un outil qui permet à Instagram de travailler plus rapidement et plus efficacement, mais il ne donne pas avec précision les détails privés. C’est l’utilisateur lui-même qui partage ces détails, donc si vous maintenez une utilisation responsable et cohérente, vous n’aurez à aucun moment des problèmes de confidentialité. Garder Instagram en sécurité est un travail facile.

Comment désactiver le repérage

Si tout cela ne vous convainc toujours pas, vous pouvez toujours désactiver la localisation quand vous le souhaitez. Le seul problème est que vous devez garder à l’esprit que les applications fonctionneront moins bien et plus lentement, et que certaines de leurs fonctions peuvent être limitées. Dans le cas d’Instagram, les emplacements suggérés pourraient s’avérer être des points éloignés de votre position en raison d’une mauvaise triangulation GPS.

Pour le désactiver sur iOS :

Allez dans les paramètres du système

Sélectionnez l’application Instagram

Cliquez sur Localisation

Désactiver la fonction Pinpoint

Pour le désactiver sur Android