Un meilleur son pour les projecteurs ? C’est comme ça que c’est fait

Les projecteurs modernes font entrer Hollywood dans votre salon grâce à une haute résolution, des couleurs riches et un large choix d’options de streaming. En ce qui concerne le son, cependant, ils sonnent généralement comme le canal ouvert d’à côté. Il existe de nombreuses façons d’optimiser le son.

Quelles options sonores votre projecteur offre-t-il ?

Tout d’abord, il serait important de savoir quelles options sonores votre projecteur prend théoriquement en charge. Les projecteurs Samsung The Freestyle et Xgimi Halo + que nous avons testés sont d’excellents exemples de la distance qui sépare les options de connexion de périphériques de sortie externes.

Le mini projecteur de Samsung, le Freestyle, offre deux options pour la sortie du son en externe. Une possibilité consiste à connecter vos propres haut-parleurs, barres de son, écouteurs, etc. via Bluetooth. Vous pouvez coupler de nombreux appareils audio Bluetooth populaires avec le projecteur en un rien de temps. Il s’agit notamment des Apple AirPods et du HomePod, des Samsung Galaxy Buds ou des systèmes surround des fabricants de marques.

Option 1 : vous connectez le projecteur et les écouteurs ou les haut-parleurs via Bluetooth. (Avec du matériel de Samsung)

La deuxième option repose sur un lecteur externe tel qu’un lecteur BluRay ou une console de jeux. Avec un amplificateur intermédiaire, vous pouvez transférer le son vers des haut-parleurs externes ou un casque pendant que le projecteur émet le signal vidéo.

Dans les deux cas, différents formats surround sont possibles afin de ressentir une véritable sensation de home cinéma.

Option 2 : >Un lecteur externe transmet son signal à l’amplificateur, qui transmet le signal audio à divers appareils de sortie. (Avec du matériel de Samsung)

D’autres projecteurs comme le Xgimi Halo+ proposent toujours la connexion d’enceintes filaires et d’un casque via une prise jack 3,5 mm. Ici, cependant, seul un signal stéréo parvient à vos oreilles.

Les deux options de transfert ont leurs avantages et leurs inconvénients. Les connexions Bluetooth sont rapides à configurer et éliminent l’encombrement des câbles. Cependant, de nombreux appareils de lecture reposent sur une batterie – si celle-ci est vide, c’est tout avec le plaisir d’écoute.

Les transmissions filaires sont moins sujettes aux interférences, mais vous obligent à acheminer et à fixer correctement les câbles. Les amis HiFi comptent sur cela.

De quels câbles avez-vous besoin

Si vous souhaitez utiliser la transmission par câble, vous avez besoin du bon câble. Pour le trajet entre l’appareil de lecture et le récepteur ou l’appareil de lecture, vous avez besoin soit d’un câble HDMI (normal, mini ou micro n’a pas d’importance) ou d’un câble optique pour transmettre le son surround.

Les deux normes sont de la même qualité, et il faut un peu moins de travail pour utiliser un seul câble HDMI, car celui-ci transmet également le signal vidéo en plus du son.

Le signal que le récepteur transmet aux boîtiers individuels passe soit par un câble, soit via la connexion Bluetooth. Parfois, les fabricants s’appuient sur de simples câbles en cuivre qu’il faut couper, parfois sur des bandes prêtes à l’emploi pour la transmission du signal. La fiche technique et la liste de l’étendue de la livraison vous fournissent des informations à ce sujet. Consultez les sites Web des produits du fabricant.

Formats Dolby comme standard surround

Si vous voulez une expérience cinématographique complète, vous ne pouvez pas éviter le son surround. Il existe différentes normes, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Dolby est synonyme de son polyvalent, mais la société américaine propose différents formats et a également de la concurrence. Une petite sélection des normes de son surround actuelles :

Dolby Digital (également appelé AC-3) est le format surround le plus largement utilisé sur DVD et BluRay, et de nombreuses chaînes de télévision et services de streaming l’utilisent. Le plus courant est le Dolby Digital 5.1 avec cinq haut-parleurs normaux et un subwoofer pour les basses fréquences. Dolby propose également son format numérique en mixage 7.1 et en signal stéréo. Bien que le Dolby Digital soit largement utilisé, il présente un inconvénient majeur : les pistes audio sont compressées pour tenir sur un disque ou un flux étroit. Ainsi, certains détails sonores sont définitivement perdus. Les amateurs de HiFi tournent le nez ici, mais la qualité est généralement assez élevée pour les utilisateurs moyens.

Dolby True HD élimine ce défaut et offre un codec sans perte pour reproduire toutes les nuances du son. Cependant, le format ne peut être trouvé que sur BluRays.

Dolby Pro Logic II peut être trouvé sur de nombreux DVD avec du matériel hérité. Il n’y a pas de véritable format surround derrière le nom, mais un processus qui mélange un son virtuel 5.1 à partir d’un signal stéréo. Un autre développement de ceci est Dolby Pro Logic IIx, qui à son tour convertit un flux audio 5.1 en un son surround 6.1 ou 7.1.

Dolby Atmos est un son surround basé sur des objets qui est disponible dans les foyers depuis 2014. Cela indique que les ingénieurs du son peuvent positionner les sons dans un champ 3D de sorte que, par exemple, une section de cordes ne provienne pas seulement d’une certaine direction, mais qu’elle sonne comme si elle se tenait dans l’espace. Une configuration Atmos à part entière comprend au moins deux haut-parleurs avant supplémentaires qui sont fixés en haut afin de déplacer les objets verticalement en termes de son.

DTS comme challenger

Le grand challenger Dolby s’appelle DTS. Qu’un fabricant préfère Dolby ou ce fabricant dépend probablement des frais de licence et du matériel source disponible, que les ingénieurs du son doivent mélanger en conséquence.

Comme Dolby Digital, le format DTS Surround est un format audio avec perte, bien qu’avec une résolution plus élevée. DTS produit un signal stéréo ou 5.1.

DTS Neo:6 est l’équivalent de Dolby Pro Logic et mixe le son surround 5.1 ou 6.1 à partir d’un signal stéréo.

DTS-HD offre un son surround sans perte mais n’est disponible que sur les disques BluRay.

DTS propose d’autres formats qui imitent leurs homologues Dolby à bien des égards. Du nombre de haut-parleurs aux différents codecs audio en passant par l’alignement vertical du son, DTS a presque tout ce que Dolby propose également.

Faire correspondre les formats sonores

Il est important de savoir que les deux concurrents ne sont pas compatibles entre eux. Cependant, il existe des projecteurs, des récepteurs et des haut-parleurs tels que des écouteurs qui prennent en charge les deux mondes être capable. Côté logiciel, ce sont surtout les applis qui déterminent quel format est disponible sur les oreilles.

Le service de streaming Disney+, lancé en 2020, n’offre le support Dolby Atmos que depuis fin juillet 2022, mais pas pour tous les contenus. Netflix, Amazon Prime and Co. luttent également avec le fait que tous les films et séries ne prennent pas en charge tous les formats sonores.

Au moins les formats audio pris en charge par le matériel peuvent être consultés dans la fiche technique.

Au moins les formats audio pris en charge par le matériel peuvent être consultés dans la fiche technique.

Si vous souhaitez tout harmoniser, vous devez rechercher avant d’acheter où le projecteur, le système audio et les applications ont la plus grande intersection de formats sonores possible. À notre avis, cependant, il n’y a pas de forfait insouciant complet. Mais quelles sont les meilleures options sonores ?

Casque – filaire ou via Bluetooth

Les écouteurs ont le charme de mettre le son directement dans vos oreilles. Pratiquement tous les casques peuvent gérer un véritable son stéréo avec une membrane à gauche et une membrane à droite.

Les écouteurs sont une bonne option bon marché pour profiter d’un meilleur son. Généralement pour une seule personne. (Photo : Pexels)

Il existe également une poignée d’écouteurs qui fournissent un véritable son surround via des astuces logicielles ou des haut-parleurs supplémentaires. Ici aussi, il convient de souligner que les formats audio pris en charge dépendent du modèle de casque respectif et du projecteur ainsi que du support (Bluray, DVD ou flux).

L’étude de la fiche technique est donc indispensable afin d’harmoniser les périphériques avec le reste du setup. Un inconvénient majeur demeure, cependant, qu’en général, une seule personne peut profiter de meilleurs sons de cette manière. Peu de projecteurs prennent en charge la sortie audio vers plusieurs appareils audio.

Barres de son – la solution premium peu encombrante

Les barres de son combinent les meilleures membranes pour les tonalités aiguës, moyennes et graves dans un boîtier allongé. Chaque fabricant renommé de téléviseurs et d’appareils audio propose une sélection de ces haut-parleurs compacts et sonores.

Étant donné que les barres de son se passent généralement de corps sonores supplémentaires, elles génèrent un véritable son surround avec des astuces logicielles. Le mélange habile des différents canaux sonores, qui proviennent en fait du côté ou de l’arrière, crée l’impression d’un paysage sonore à 360 degrés.

Une barre de son, ici la Denon SB550, offre un bon son surround via une astuce logicielle et peut être intégrée de manière compacte dans l’environnement de vie. (Photo / s: Denon)

Il s’effondre lorsque vous détournez la tête de l’écran. Cependant, si vous êtes fasciné par le visionnage de séries et de films, les barres de son sont un compromis bon marché et de bonne qualité pour améliorer le son du projecteur.

Un exemple en serait la Denon Home Sound Bar 550 pour environ 500 euros, que mon collègue Frank Müller vous présentera en détail.

Systèmes de son surround avec et sans récepteur

La première classe du home cinéma est constituée de véritables systèmes de sonorisation polyvalents. Quelques modèles ne nécessitent pas de gros récepteur, mais surtout cet amplificateur est le cœur du monde immersif du son.

La gamme de prix va du bon marché au scandaleusement cher et s’étend sur les fonctionnalités matérielles et la compatibilité logicielle. Les appareils d’entrée de gamme sont livrés avec des haut-parleurs bon marché dont le son est suffisant et n’offrent généralement qu’une petite sélection de formats audio pris en charge.

Les audiophiles ne jurent que par les vrais systèmes de son surround comme celui-ci. (Photo : Pixabay)

Les systèmes plus coûteux augmentent le nombre de haut-parleurs, s’appuient sur des composants de haute qualité et de nombreux logiciels pour couvrir une large gamme de formats audio.

Les systèmes surround seraient donc presque idéaux et sans aucun point négatif. Mais ils ne s’en sortent pas sans un petit caprice. Leur installation nécessite de l’espace et une compréhension technique de l’emplacement idéal de chaque enceinte.

Cela prend beaucoup de temps et peut nécessiter une ou deux corrections jusqu’à ce que tout soit parfait pour le home cinéma. Si la disposition est correcte, cependant, ils sont qualitativement supérieurs aux écouteurs et aux barres de son.

Vous devriez faire attention à cela avant d’acheter

Mettre en place une configuration de cinéma maison demande un peu de recherche. C’est pourquoi il est préférable de commencer par l’arrière et de voir quels formats audio vos disques BluRay préférés ou vos services de streaming proposent. De là, la chaîne mène à un récepteur compatible et à un projecteur qui réunit média et système de sonorisation.

Mais comme vous pouvez le voir, il existe quelques options pour optimiser le son du projecteur avec des périphériques externes. Il n’y a pas de solution parfaite pour tout. Ce qui est exactement idéal pour vous est déterminé par le matériel et les applications. Mais cela dépend aussi un peu de vos propres préférences. Si vous souhaitez vous isoler, les écouteurs sont préférables. Les barres de son offrent une solution surround simple et rapide, tandis que les systèmes surround dédiés affinent le home cinéma après une installation complexe.

