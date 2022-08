La NASA détecte pour la première fois du dioxyde de carbone sur une planète en dehors de notre système solaire

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le télescope spatial James Webb a détecté la présence de dioxyde de carbone dans l’atmosphère d’une exoplanète à 700 années-lumière de la Terre. Cette découverte marque la première observation de dioxyde de carbone sur une planète en dehors de notre système solaire.

WASP-39 b est une géante gazeuse avec une masse d’environ un quart de celle de Jupiter et un diamètre 1,3 fois plus grand que Jupiter. Il fait chaud aussi, avec une température d’environ 1 600 degrés Fahrenheit, en partie grâce au fait qu’il orbite très près de son étoile – environ un huitième de la distance entre Mercure et le Soleil, soit environ 4,5 millions de kilomètres.

Des observations antérieures à l’aide des télescopes spatiaux Hubble et Spitzer de la NASA ont confirmé la présence de sodium, de potassium et de vapeur d’eau dans l’atmosphère de la planète. L’outil NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) de Webb a été utilisé pour observer WASP-39b lorsqu’il passait devant son étoile.

Lorsque la planète passe devant l’étoile, une partie de la lumière de l’étoile est transmise à travers son atmosphère. Différents gaz absorbent différentes combinaisons de couleurs, et l’analyse de ces changements sur un spectre de longueurs d’onde permet aux chercheurs de déterminer exactement de quoi se compose l’atmosphère d’une planète.

« Dès que les données sont apparues sur mon écran, l’énorme fonction de dioxyde de carbone m’a attrapé », a déclaré Zafar Rustamkulov, étudiant diplômé de l’Université Johns Hopkins et membre de l’équipe JWST Transiting Exoplanet Community Early Release Science. « Ce fut un moment spécial, franchissant un seuil important dans les sciences des exoplanètes. »

Il faut un peu plus de quatre jours terrestres à WASP-39 b pour orbiter autour de son étoile. Ces transits fréquents en font un candidat idéal pour la spectroscopie en transmission.

Natalie Batalha de l’Université de Californie à Santa Cruz, qui dirige l’équipe, a déclaré que la détection d’un signal aussi clair de dioxyde de carbone sur WASP-39 b est de bon augure pour la détection d’atmosphères sur des planètes plus petites.

Des données comme celles-ci aideront les chercheurs à mieux comprendre l’origine de la planète et son évolution. Mike Line de l’Arizona State University, un autre membre de l’équipe de recherche, a déclaré qu’en mesurant spécifiquement le dioxyde de carbone, ils peuvent déterminer le rapport entre les matières solides et gazeuses qui ont été utilisées pour former la planète.