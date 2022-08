Fitbit Sense 2 peut mesurer en continu votre niveau de stress

Le prédécesseur Sense était capable de mesurer votre niveau de stress. Le nouveau Fitbit Sense 2 devrait désormais pouvoir le faire en permanence. Le fabricant américain a dévoilé aujourd’hui la nouvelle smartwatch phare ainsi que deux autres appareils. Le nouveau capteur du Sense 2 devrait permettre « un suivi des fonctions corporelles toute la journée ».

Fitbit Sense 2 : Suivi des fonctions corporelles avec cEDA

Le capteur innovant cEDA (activité électrodermique continue) devrait désormais reconnaître par lui-même les signes de stress physique et vous envoyer des notifications de stress le moment venu. Selon Fitbit, « pour que vous puissiez intervenir et réfléchir sur vos émotions », comme indiqué sur la page officielle du produit.

Fitbit Sense 2

Le moment venu, d’autres fonctions anti-stress vous aideront, dont certaines déjà maîtrisées par le prédécesseur Sense de 2020. Ceux-ci incluent des exercices de pleine conscience avec balayage EDA que vous pouvez faire directement avec la montre, des journaux d’humeur et un indice de gestion du stress. Et le Sense 2 peut également mesurer la qualité de votre sommeil.

Le prédécesseur Sense avait déjà un capteur EDA qui pouvait mesurer le stress via des électrodes sur la paume de la main. Cependant, le porteur doit encore poser l’aiguille opposée sur le cadran sur lequel est fixé le capteur pendant quelques secondes.

Avec le Fitbit Sense 2, le capteur cEDA est désormais beaucoup plus commodément situé sous le boîtier, avec d’autres capteurs tels que celui de SpO2. Remplacer l’EDA par le capteur cEDA semble peu sur le papier, mais c’est une étape de grande envergure et une amélioration significative.

Fitbit Sense 2 : caractéristiques et spécifications

Fitbit Sense 2 capteurs et techniques cEDA, SpO2 (saturation en oxygène avec capteurs rouges et infrarouges), capteur de fréquence cardiaque optique à trajets multiples, capteur de température cutanée, suivi des pas, distance et calories brûlées, altimètre, capteur accéléromètre (triaxial), détection d’exercice automatisée, capteur de lumière ambiante les fonctions Suivi des réactions corporelles/du stress toute la journée, alertes de stress, journaux d’humeur, indice de gestion du stress, application ECG pour la vérification du rythme cardiaque, mesure de la fréquence respiratoire, surveillance de la glycémie (via l’application), suivi du sommeil, profil de sommeil et indice de sommeil, rapport de santé , suivi des cycles, équipements et services GPS, Bluetooth, intégration Alexa, Google Maps et Google Wallet (pas encore disponibles dès la sortie), Fitbit Pay, trouver un téléphone portable, mode d’affichage permanent, 6 mois de Fitbit Premium inclus vie de la batterie jusqu’à 6 jours; Le mode de charge rapide promet 1 jour d’utilisation après 6 minutes de charge système opérateur FitbitOS Prix environ 300€

Le Sense 2 est équipé du propre système Fitbit OS de Fitbit. Après la prise de contrôle complète de Fitbit par Google au début de 2021, un certain nombre ont émis l’hypothèse que les smartwatches Fitbit seraient également équipées du système d’exploitation de smartwatch Wear OS de Google à long terme. Mais ce n’est pas le cas avec le Sense 2 et le nouveau Fitbit Versa 4. Google réserve apparemment cela pour la Pixel Watch prévue pour l’automne.

Fitbit tease la Google Pixel Watch sur son propre site Web.

Selon le fabricant, les deux nouvelles montres intelligentes Fitbit seraient un peu plus minces et plus légères et ont également été dotées d’un bouton d’alimentation mécanique. Cela manquait dans les versions précédentes.

Autre nouveauté : Fitbit Versa 4 et Inspire 3

À l’œil nu, on ne distingue guère la nouvelle Fitbit Versa 4 de la Sense 2. La deuxième smartwatch de la même société est techniquement un peu allégée, par exemple elle se passe du capteur EDA et coûte un peu moins cher aux alentours de 230 euros.

Fitbit Inspire 3, Versa 4 et Sense 2

Le nouveau bracelet de sport Inspire 3 dispose désormais d’un écran couleur, peut également mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène, créer des profils de gestion du stress et effectuer des exercices de pleine conscience avec le porteur. Il maîtrise le GPS et sa batterie est censée durer jusqu’à 10 jours. Prix ​​: Environ 100 euros.

Images : Fitbit