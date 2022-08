Tower of Fantasy: obtenez de nouvelles récompenses gratuites dans son événement Summer Seabreeze, comment les réclamer

Depuis quelques semaines nous suivons l’actualité de Tower of Fantasy, le RPG free to play appelé à prendre le témoin de Genshin Impact auprès des fans du genre, notamment dans le domaine mobile. Après avoir découvert les meilleurs personnages du jeu, nous devons maintenant jeter un œil à leur nouvel événement, Summer Seabreeze, et aux récompenses gratuites qu’il apporte.

Obtenez les premières récompenses Summer Seabreeze

Comme d’habitude dans le genre, nous nous retrouvons avec un jeu en tant que service qui implique des mises à jour et des événements constants, et il a fallu très peu de temps pour que le premier arrive : Summer Seabreeze. En fait, cela commence aujourd’hui et s’accompagne de nouvelles missions, d’objets et, comme nous l’avons déjà dit, de récompenses qui peuvent être réclamées très facilement.

Heureusement oui, pour obtenir ces récompenses il suffit de se connecter au jeu au moins une fois par jour, mais oui, il faut le faire tous les jours. Mais ce n’est pas si simple, et malgré le fait que nous entrons religieusement dans le jeu toutes les 24 heures, nous ne les aurons pas complètement garantis, nous n’aurons que la possibilité de le faire. C’est d’ailleurs précisé dans le tweet qui accompagne ce texte.

Plus précisément, nous pouvons obtenir 5 pièces gachapon, 400 cristaux noirs et 10 noyaux rouges. Au total, il nous reste six jours pour démarrer le jeu sur notre appareil mobile ou PC, puisque l’événement Summer Seabreeze dure d’aujourd’hui, le 23 août, jusqu’au lundi 29 prochain.

Alors que Tower of Fantasy poursuit sa croissance imparable, comptant déjà un million de téléchargements sur Android seul, les joueurs de console devront pour le moment attendre pour savoir si le jeu atteint PlayStation ou Xbox, puisque pour le moment, Hotta Studio assure qu’il n’y a pas même des projets.