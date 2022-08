Splatoon 3 Nintendo Direct : comment regarder en direct en ligne et à quelle heure il commence

Splatoon 3 et la région de Tintelia prendront vie dans le Nintendo Direct d’aujourd’hui le mercredi 10 août. Les téléspectateurs auront l’occasion d’en savoir plus sur la prochaine exclusivité Nintendo Switch via le streaming. La société de Mario a également confirmé que l’événement durera 30 minutes. Dans les lignes suivantes, nous vous disons comment, où et à quelle heure le voir.

Où regarder le Splatoon 3 Nintendo Direct

Comme toujours avec le Nintendo Direct, le streaming de Splatoon 3 peut être apprécié via la chaîne YouTube officielle de ceux de Kyoto. Ci-dessous, nous vous fournissons le joueur, bien que dans Netcost, nous publierons également toutes les nouvelles révélées sur l’événement.

À quelle heure voir le Splatoon 3 Nintendo Direct en France, en Amérique latine et aux États-Unis ?

France () : à 15h00

France (îles Canaries) : à 14h00

Argentine : à 10h00

Bolivie : à 11h00

Brésil : à 10h00

Chili : à 09h00

Colombie : à 08h00

Costa Rica : à 07h00

Cuba : à 09h00

Équateur : à 08h00

El Salvador : à 07h00

États-Unis (Washington DC) : à 09h00

États-Unis (PT) : à 06h00

Guatemala : à 07h00

Honduras : à 07h00

Mexique : à 08h00

Nicaragua : à 07h00

Panama : à 08h00

Paraguay : à 09h00

Pérou : à 08h00

Porto Rico : à 09h00

République dominicaine : à 09h00

Uruguay : à 10h00

Venezuela : à 09h00

Splatoon 3 sera mis en vente le 9 septembre exclusivement sur Nintendo Switch. C’est le prochain grand titre japonais depuis le lancement de Xenoblade Chronicles 3, qui a obtenu de très bonnes notes dans les médias nationaux et internationaux. Ne manquez pas l’analyse Netcost ici.