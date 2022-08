La mise à jour Windows 11 22000.856 corrige les problèmes de l’explorateur de fichiers et du menu Démarrer

C’est un correctif mardi et Microsoft déploie une nouvelle mise à jour de sécurité pour Windows 11. La dernière mise à niveau incrémentielle de Windows 11 porte le numéro de version Windows 11 22000.856. La version de ce mois-ci résout un tas de problèmes sur Windows 11 et améliore l’expérience globale sur le PC. La mise à niveau de sécurité est en cours de déploiement pour le public, tout le monde peut passer à la version la plus récente. En savoir plus sur la mise à jour Windows 11 22000.856.

Microsoft propose la nouvelle mise à jour de sécurité avec le numéro de build Windows 11 22000.856 (KB5016629). Il s’agit d’une petite mise à niveau incrémentielle mesurant environ 289 Mo sur les PC basés sur x64 et 405 Mo sur les PC basés sur ARM64. Comme toujours, la mise à niveau est disponible pour un chargement latéral manuel, vous pouvez passer à cette page pour télécharger le dernier correctif.

Parlant des changements, le patch du mardi d’août apporte des mises à jour plus faciles à la nouvelle version de Windows au premier démarrage, résout le problème de lecture et de pause dans l’explorateur de fichiers, améliore le comportement de l’explorateur de fichiers lors de l’utilisation du menu contextuel Démarrer avec l’affichage du moniteur externe, et garantit que les outils de dépannage s’ouvrent correctement. Non seulement cela, mais la mise à jour résout également le problème de survol de l’icône de recherche et le comportement incohérent du menu de démarrage. Outre les correctifs susmentionnés, la mise à jour apporte également le correctif de sécurité de mise à jour.

Résout les problèmes de sécurité de votre système d’exploitation Windows.

Windows 11 22000.856 (KB5016629) Mise à jour – Améliorations

Cette mise à jour de sécurité inclut des améliorations qui faisaient partie de la mise à jour KB5015882 (publié le 21 juillet 2022) et résout également les problèmes suivants :

Résout un problème connu qui pourrait empêcher certains d’entre vous d’ouvrir le menu Démarrer. Sur les appareils concernés, cliquer ou appuyer sur le bouton Démarrer ou utiliser le raccourci clavier Windows peut n’avoir aucun effet.

Maintenant, si votre ordinateur fonctionne sur le système d’exploitation Windows 11, vous pouvez maintenant le mettre à niveau vers la version la plus récente pour résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus sur votre système. Il est déjà disponible pour de nombreux utilisateurs, cette version est en cours de diffusion, vous pouvez simplement ouvrir l’application Paramètres, puis vous diriger vers la mise à jour Windows, cliquez sur Rechercher les mises à jour au cas où il ne vous montrerait pas de nouvelles mises à jour, une fois que vous voir la mise à jour, cliquez sur télécharger et installer. C’est ça.

