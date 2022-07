Samsung a vendu près de 10 millions de smartphones pliables en 2021, en hausse de plus de 300 % sur un an

Avis de l’éditeur : Le point de basculement pour l’adoption pliable grand public est dans au moins quelques années. Si Samsung et d’autres peuvent continuer à itérer sur le concept d’un seul appareil pour le travail et les loisirs tout en continuant à aplanir les défauts de qualité, les pliables pourraient éventuellement se généraliser. Cependant, les prix devront probablement baisser considérablement pour que cela se produise.

Samsung a présenté son premier smartphone pliable en 2019 après des années de recherche sur la façon de créer quelque chose de nouveau qui s’écarte du design plat et rectangulaire auquel nous sommes habitués.

Les pliables n’ont pas fait beaucoup d’éclaboussures hors de la porte. Les premiers exemples étaient mûrs avec des problèmes de durabilité, en particulier dans la catégorie des écrans flexibles. Pire encore, ils n’avaient pas vraiment établi de raison d’exister. Je veux dire par là qu’ils n’ont pas vraiment résolu un problème ou répondu à un besoin. Ce n’est pas parce que vous avez maintenant la technologie pour faire quelque chose – comme construire un smartphone avec un écran pliable – que vous devriez le faire s’il n’y a aucune raison de justifier son existence.

À son crédit, Samsung a persisté comme il se doit. Il est rare qu’un produit de première génération dans une toute nouvelle catégorie mette le feu au monde, alors Samsung a continué à itérer et à apprendre de ses erreurs. La durabilité s’est améliorée et finalement, les clients ont commencé à le remarquer et à ouvrir leur portefeuille.

En 2021, Samsung a expédié près de 10 millions de smartphones pliables dans le monde. C’est une augmentation de plus de 300 % d’une année sur l’autre, et le patron de la téléphonie mobile de Samsung, TM Roh, pense que cette croissance rapide se poursuivra.

Roh a également confirmé la date du prochain événement Unpacked de Samsung. Cela aura lieu le 10 août, comme prévu précédemment, et présentera les derniers pliables Galaxy de la société. Des fuites ont également suggéré que nous pourrions voir quelques nouvelles montres connectées Galaxy casser la couverture, mais Roh n’a mentionné que les pliables dans son dernier discours public.

Que pensez-vous des pliables à ce stade ? Avez-vous essayé l’un des rares appareils déjà sur le marché ? A-t-il répondu à vos attentes en termes de qualité et de praticité ? Qu’en est-il de la tarification ?