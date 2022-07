Les téléviseurs intelligents les plus vendus de Samsung en vente à un prix très tentant

Le développement de la technologie des écrans nous a permis d’avoir à notre portée des téléviseurs et des moniteurs de meilleure qualité, avec de meilleurs angles de vision et des diagonales plus grandes. Tout contenu s’améliore sur un grand écran, cependant, obtenir un téléviseur avec un grand panneau n’est pas toujours bon marché. Si vous recherchez depuis un certain temps un téléviseur de qualité avec une bonne taille d’écran, ne manquez pas ces téléviseurs Samsung 4K de 65 et 75 pouces qui sont au prix le plus bas jamais enregistré. Et si vous préférez un écran légèrement plus petit, il existe également une autre offre parfaite pour vous.

Les Smart TV les plus vendues de Samsung à un prix très attractif

La gamme Crystal Display de Samsung est axée sur les utilisateurs qui souhaitent disposer d’un bon téléviseur à la maison, mais qui ne sont pas disposés à payer un coût supplémentaire pour disposer de la dernière technologie de l’entreprise. Cette ligne se distingue par sa qualité et par la variété de tailles qui existent. Ces modèles se vendent très bien, et pratiquement tous les avis que vous allez lire sur ces téléviseurs sont positifs.

Tous les modèles Crystal Display UHD 2020 offrent un panneau 4K 60 Hz avec prise en charge HDR10+. Les équipes ont des designs assez minimalistes et très élégants. Ils exécutent Tizen TV OS, comme d’habitude pour les téléviseurs Samsung, et prennent en charge plusieurs assistants vocaux. Ils se distinguent généralement par une qualité d’image, un bon traitement des couleurs et un son intelligent amélioré par l’IA.

Ces 3 écrans à cristaux Samsung sont au plus bas pendant une durée limitée

Si les ventes Amazon de la semaine dernière ne vous ont pas convaincu, vous bénéficiez aujourd’hui d’une remise très intéressante sur plusieurs modèles Samsung Crystal UHD 2020 7095. Concrètement, les variantes 65 pouces et 75 pouces sont à leur plus bas historique. De plus, le plus petit modèle est également en vente avec une réduction de prix de 35 %. Allez, si vous aviez l’œil sur ces téléviseurs, c’est aujourd’hui.

Samsung Cristal UHD 75TU7095 75″

Le modèle 75 pouces est actuellement à 799,99 euros, soit 18 % moins cher que le dernier minimum enregistré.

Samsung Cristal UHD 65TU7095 65″

La version 65 pouces est sûrement la plus intéressante en termes d’offre. Le téléviseur est passé de 829 euros auquel il était il y a quelques jours à 539 euros. Vous économiserez environ 130 euros par rapport au prix moyen qu’Amazon a habituellement.

Samsung Cristal UHD 43TU7095 43″

Enfin, le modèle 43 pouces bénéficie lui aussi d’une remise très intéressante. Si vous vous contentez d’une diagonale un peu plus humble, le Samsung Crystal UHD 2020 43TU7095 possède des fonctionnalités très intéressantes si l’on tient compte du fait que vous l’avez aujourd’hui pour 319,99 euros. Pour voir un prix aussi bas il faut remonter peu après son départ, en novembre 2020, mais ce n’était pas aussi bon marché qu’aujourd’hui.

