Wijnaldum au PSG dans FIFA 22, comment terminer le SBC

FIFA 22 célèbre la fin de la saison avec le retour de certains défis de création d’équipe vus tout au long de son histoire. Le SBC de Wijnaldum au PSG est l’un des plus importants, et pour moins de 15 000 pièces (selon la plate-forme), vous pouvez obtenir un nouveau jeton d’échange et une enveloppe d’or premium jumbo supplémentaire. Vous avez jusqu’au 20 juillet à 19h00 (CEST).

Comment terminer le SBC Wijnaldum au PSG dans FIFA 22

Conditions

Minimum un joueur de Ligue 1 Uber Eats

Minimum cinq joueurs de la même ligue

Maximum huit joueurs du même club

Minimum 10 joueurs uniques

Note moyenne d’équipe minimale de 75

Minimum 95 chimie d’équipe

La solution

PT : Rönning, 68 ans, IF Elfsborg

DC : Larssonm 53, Halmstads BK

DC : Baffo, 64 ans, Halmstads BK

DG : Wendt, 72 ans, IFK Götenborg

DR : Lustig, 71 ans, AIK

CM : Gravius, 64 ans, Degerfors IF

MG : Diabi, 81 ans, Bayern Leverkusen

MD : Ikone, 79 ans, Fiorentina

MOC : Ndombele, 82 ans, Olympique de Lyon

MOC : Nkunku, 81 ans, RB Leipzig

ST : Henry, 74 ans, Venise

récompenses

Roukounakis, jeton d’échange d’été non transférable

Pack de joueurs Jumbo Premium Gold non échangeable

N’oubliez pas que les jetons d’échange font partie des échanges d’été qui ont eu lieu tout au long du mois de juillet. Roukounakis est l’un des derniers que vous pouvez obtenir avant son expiration le 25 juillet.

Selon le nombre de jetons dont vous disposez, vous pouvez les échanger contre une récompense ou une autre. Le maximum nécessite 40 et vous rapportera Icon Moments Zidane, l’une des cartes les plus convoitées de tout le jeu. D’autres articles de la même gamme ne sont pas loin non plus, comme Icon Moments Schmeichel (4 jetons) et Icon Moments Cafú (20). Cliquez sur ce lien pour tous les détails de la promotion pré-Futties, désormais disponible dans FIFA 22.

