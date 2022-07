NZXT présente deux moniteurs de jeu 1440p avec des taux de rafraîchissement de 165 Hz

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? NZXT a lancé une paire de moniteurs de jeu polyvalents conçus pour une gamme de types de jeux et tout le reste. Les nouveaux moniteurs Canvas QHD sont disponibles en déclinaisons plates de 27 pouces et incurvées de 32 pouces. Les deux offrent des taux de rafraîchissement de 165 Hz avec prise en charge d’AMD FreeSync Premium, des taux de rafraîchissement de 1 ms, 300 nits de luminosité et une véritable résolution QHD (2 560 x 1 440 pixels) avec une couverture de 99 % de la gamme de couleurs sRGB.

Ils prennent également en charge HDR10 et incluent une technologie sans scintillement et à faible lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire pendant les sessions de jeu marathon.

Le plus petit modèle de 27 pouces utilise une dalle IPS antireflet tandis que le plus grand écran opte pour une dalle VA antireflet avec un rayon de courbure R1500. Les deux bénéficient d’une garantie de trois ans et fonctionnent avec le logiciel CAM de NZXT.

La sélection des ports est également la même sur les deux modèles, qui comprend deux ports HDMI 2.0, une seule connexion DisplayPort 1.2, deux ports USB Type A 3.0, une connexion USB Type C, une connexion USB B 3.0 et une socket audio 3,5 mm.

Le prix est fixé à 359,99 $ pour le Canvas 27Q et à 429,99 $ pour le Canvas 32Q Curved. Le prix de base comprend un support de moniteur, mais vous pouvez économiser 40 $ si vous n’en avez pas besoin (si vous prévoyez de le monter au mur, par exemple). NZXT propose également des supports de moniteur à un et deux bras pour 99,99 $ et 169,99 $, respectivement, si vous préférez emprunter cette voie.

Ceci étant le premier essai de NZXT sur un moniteur, il est impossible de dire s’il vaut la peine de le prendre sans le tester au préalable.