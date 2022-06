Tout est propre : nettoyez les écouteurs intra-auriculaires sans les endommager

Les écouteurs intra-auriculaires ou les bouchons d’oreille se placent directement dans votre oreille et se salissent donc beaucoup plus rapidement que, par exemple, les supra-auriculaires. Il contient du cérumen, des particules de peau, des résidus de nettoyants et de lotions pour le visage, etc. C’est surtout le cérumen qui aime s’installer dans les intra-auriculaires comme les EarPods, AirPods ou autres plugs d’Apple.

Nous vous expliquerons comment nettoyer à nouveau les écouteurs et comment nettoyer les embouts en silicone ou en mousse.

Vous devriez avoir ces choses prêtes :

Petite brosse douce

chiffon en microfibre

Du ruban adhésif ou du mastic colle

Nettoyez les écouteurs et les intra-auriculaires sans silicone ni mousse

Nous appelons les écouteurs des écouteurs sans attache en silicone ou en mousse. Certains écouteurs comme les AirPod d’Apple n’en ont même pas, mais si vous utilisez des bouchons d’oreille avec un accessoire, vous devez d’abord les retirer. Faire attention! Les retirer trop rapidement ou en utilisant trop de force peut les déchirer.

Ensuite, il est important de ne pas utiliser d’eau ou d’autres liquides tels que de l’alcool ou des produits de nettoyage sur les zones sensibles. La plupart des écouteurs intra-auriculaires ne sont pas étanches et peuvent être endommagés par l’humidité. Donc, la chose la plus sûre à faire est de ne pas utiliser de liquide du tout.

Commençons par la partie la plus difficile : « l’enfant à problèmes » avec les oreilles est la grille qui se trouve devant les pilotes audio. Celui-ci est souvent très petit et la saleté a tendance à s’y coincer, ce qui n’est pas seulement insalubre mais peut également affecter le son. Vous devez donc le nettoyer régulièrement.

Le moyen le plus simple de nettoyer la grille consiste à utiliser une petite brosse douce. De cette façon, vous pouvez au moins vous débarrasser de la saleté grossière. Vous n’avez pas nettoyé les oreilles depuis longtemps et le saindoux est déjà dur, mais cela ne suffit souvent pas.

Vous devez d’abord retirer les bouchons en silicone. Source : Pixabay

Pour éliminer les salissures plus dures, vous pouvez utiliser ce que l’on appelle du mastic adhésif. Un tout petit peu suffit. Vous pressez-le soigneusement dans la grille et il devrait retirer la saleté grâce à ses propriétés adhésives. Vous devez ensuite nettoyer la grille avec un chiffon sec en microfibre.

Si vous n’avez pas de mastic colle et que vous ne voulez pas vous en procurer, vous pouvez également utiliser du ruban adhésif. Vous appuyez dessus sur la grille et retirez la saleté sur et directement sous la grille. Encore une fois, vous devriez travailler avec le chiffon en microfibre par la suite.

Nettoyer le boîtier

Le boîtier des écouteurs intra-auriculaires n’est pas aussi sensible à l’eau que la grille, mais encore une fois, vous devez utiliser les liquides avec le moins de parcimonie possible. Si le boîtier n’est pas obstinément sale, il suffit dans de nombreux cas de le frotter avec un chiffon en microfibre sec.

Si cela ne suffit pas, vous pouvez également utiliser un chiffon doux et non pelucheux que vous avez humidifié avec de l’eau tiède. Assurez-vous de nettoyer uniquement le boîtier lui-même avec le chiffon et non la grille ou d’autres zones qui pourraient laisser pénétrer le liquide, comme un port de charge. Vous nettoyez les connexions de la même manière que la calandre.

Nettoyer l’accessoire en silicone

Avec les accessoires en silicone, vous n’avez pas besoin d’être si délicat après les avoir retirés. Mais vous devez les retirer du casque lors de la première étape. Vous pouvez ensuite les nettoyer sous l’eau chaude courante. En cas de salissures importantes, vous pouvez également utiliser ici des nettoyants. Cependant, vous devez toujours les utiliser avec parcimonie, car ils peuvent endommager le matériel dans certaines circonstances.

Il existe des nettoyants pour casque dédiés à cela, mais vous pouvez également utiliser de l’alcool à friction ou du savon. Cependant, vous devez toujours être prudent avec cela.

Une fois que vous avez nettoyé les bouchons en silicone, vous pouvez les sécher avec un chiffon non pelucheux. Ceci est important, sinon les peluches se retrouveront dans votre oreille plus tard. Après séchage, vous devez les laisser sécher quelques heures de plus pour vous assurer qu’il ne reste plus d’humidité dessus. Ensuite, vous pouvez les remettre sur les bouchons d’oreille que vous avez nettoyés auparavant.

Vous pouvez trouver un tel embout en silicone sur le Libratone Air+ deuxième génération, que nous avons testé pour vous :

Nettoyez l’accessoire en mousse

Avec des bouchons en mousse, le tout est un peu plus difficile, mais aussi faisable. Le problème ici est que la mousse est intrinsèquement poreuse, ce qui indique que la saleté se cache rapidement dans les pores, d’où il est difficile de sortir.

Vous devez également retirer les embouts en mousse des bouchons d’oreille avant de les nettoyer. Ensuite, vous pouvez essayer de les rincer abondamment à l’eau. De nombreux écouteurs intra-auriculaires de sport sont livrés avec des embouts en mousse résistants à l’eau, cela devrait mieux fonctionner ici. D’autres mousses peuvent gonfler, mais elles devraient se déposer après avoir séché.

Alternativement, vous pouvez également utiliser du ruban adhésif ici pour retirer la saleté des pores. Mais vous ne pouvez pas non plus éliminer la saleté plus profonde. Pour les bouchons d’oreille en mousse, nous vous recommandons de les remplacer de temps en temps.

Voici à quoi ressemblent les petits accessoires en mousse. Source : Auvisio Universal

Nettoyer le boîtier

Vous devez également nettoyer l’étui ou la pochette dans lesquels vous rangez et rechargez de temps en temps de nombreux écouteurs intra-auriculaires. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un appareil électronique, vous devez donc éviter l’humidité. La plupart des étuis ont un port USB-C que vous pouvez utiliser pour charger les écouteurs.

Celui-ci et les connecteurs du casque ne doivent jamais entrer en contact avec de l’eau ou des produits de nettoyage. La meilleure façon de nettoyer le boîtier est d’utiliser un chiffon en microfibre sec. S’il est très sale, vous pouvez également l’utiliser légèrement humide, mais vous ne devez pas le faire à proximité ou sur les connexions.

Cependant, si vous trouvez beaucoup de saleté dans les ports, vous pouvez essayer de les nettoyer avec un objet fin et dur comme un cure-dent. Cependant, vous devez procéder avec prudence.

Le boîtier peut également utiliser le nettoyage. La source. Pixabay

Conclusion

Vous devez garder l’eau et les autres liquides à l’écart des connexions et du fonctionnement interne des oreilles si vous voulez vous amuser longtemps avec vos oreilles. Vous devez également les nettoyer régulièrement pour éviter les salissures importantes.

Si vous faites attention lorsque vous vous nettoyez, vous profiterez probablement longtemps d’écouteurs intra-auriculaires hygiéniquement propres.

Les intra-auriculaires peuvent-ils également être utilisés pour les jeux ? Nous l’avons testé avec le Logitech G333 :