Les abonnements 5G atteindront le milliard d’ici fin 2022

En un mot : la 5G est la technologie de communication mobile qui connaît la croissance la plus rapide à ce jour, et son développement ne devrait s’accélérer que dans les années à venir. Dans son rapport sur la mobilité de juin 2022, Ericsson a déclaré que la couverture de la population 5G avait atteint environ 25 % à la fin de 2021. Selon la société de télécommunications, la 5G a réussi à franchir cette étape environ 18 mois plus rapidement que les réseaux 4G lors de leur lancement en 2009.

Cela s’explique en partie par le lancement rapide d’appareils pris en charge par plusieurs fournisseurs, la baisse rapide des prix des appareils compatibles 5G par rapport à leurs premiers homologues 4G et les premiers déploiements 5G en Chine.

Ericsson rapporte en outre que les abonnements 5G ont augmenté de 70 millions au cours du premier trimestre de cette année pour atteindre 620 millions dans le monde. Ce chiffre devrait dépasser le milliard d’ici la fin de 2022, l’Amérique du Nord et l’Asie du Nord-Est menant la charge.

Les réseaux cellulaires de cinquième génération ont commencé à se déployer en 2019 et sans la pandémie mondiale et les théories du complot associées reliant les deux, le déploiement et les chiffres d’adoption ultérieurs auraient probablement été encore plus élevés.

D’ici la fin de 2027, Ericsson estime que la 5G représentera 48 % de tous les abonnements mobiles avec 4,4 milliards et deviendra la technologie d’accès mobile dominante dans le monde. L’Amérique du Nord devrait avoir la pénétration 5G la plus élevée à ce stade, à 90 %.

Pour l’instant, les réseaux 4G règnent toujours en maître. Les abonnements 4G ont atteint environ 4,9 milliards au cours du dernier trimestre et devraient culminer à environ cinq milliards avant de commencer à diminuer pour faire place à la 5G.

