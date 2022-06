La PlayStation 5 refroidie à l’eau personnalisée mesure moins d’un pouce d’épaisseur

En bref : la PlayStation 5 de Sony est l’une des plus grandes consoles jamais produites par la société. Le géant japonais du jeu lance historiquement une révision plus fine quelques années dans le cycle de vie d’un système, mais un moddeur n’a pas voulu attendre aussi longtemps et a pris les choses en main.

Matt de DIY Perks a récemment démantelé la PS5 toujours en pénurie et s’est mis à réduire son empreinte. La PS5 standard mesure 4,1 pouces d’épaisseur, mais Matt veut la réduire à moins d’un pouce (0,79 pouce, pour être exact). La clé pour atteindre cet objectif sera de réorganiser totalement le système de refroidissement et de déplacer l’alimentation électrique.

Une grande partie de la circonférence de la PS5 est rendue nécessaire par des dissipateurs thermiques conçus pour empêcher les différents composants du système de surchauffer. Une fois ceux-ci retirés, vous constaterez que la carte mère de la PS5 est en fait assez fine. Bien sûr, ces composants doivent encore être refroidis, sinon ils partiraient en fumée quelques secondes après la mise sous tension du système.

Pour cela, Matt s’est tourné vers le refroidissement par eau. Mais même les composants prêts à l’emploi ne suffiront pas ici car ils nécessitent trop de marge pour cette application particulière, donc Matt a dû fabriquer un bloc d’eau à trois couches personnalisé en cuivre pour garder tout au frais.

Sa méthode peut sembler un peu grossière et le produit final – même après un polissage rapide – n’a pas l’air aussi impeccable que ce que vous attendez d’un fabricant de détail, mais la boucle de refroidissement est étanche à l’air et à l’eau et c’est tout ce qui compte vraiment . Des entretoises et de la colle thermique ont été positionnées sur la plaque de refroidissement pour aider à éliminer la chaleur des puces secondaires qui se réchauffent également. Le SoC a reçu une nouvelle couche de métal liquide et le support d’origine a été utilisé pour maintenir la plaque en place.

Une poignée d’autres puces ont également reçu des entretoises pour dissiper la chaleur vers un couvercle séparé. Les VRM, cependant, avaient besoin d’un refroidissement plus puissant, alors Matt a modifié le caloduc d’origine de la PS5 pour le connecter à un canal de liquide secondaire qu’il a fait dans le bloc d’eau sandwich en cuivre.

Un autre obstacle auquel Matt a dû faire face était l’alimentation électrique. Sony a monté le bloc d’alimentation à l’intérieur de la PS5, mais cela irait plus ou moins à l’encontre de l’objectif du projet compte tenu de sa taille. Matt a plutôt opté pour une alimentation externe, c’est là que les choses sont devenues un peu moins esthétiques.

Matt a opté pour une alimentation d’ordinateur et l’a monté dans un long boîtier rectangulaire qui abrite également le radiateur et la pompe du système de refroidissement par eau.

Une couverture personnalisée a été fabriquée pour correspondre au reste de l’esthétique avant qu’elle ne soit entièrement boutonnée et polie. Après une petite frayeur, le système a finalement démarré et était prêt pour les tests thermiques pour voir s’il était au moins aussi efficace qu’une PS5 d’origine. Mais alors, la catastrophe a frappé.

Matt a bloqué par inadvertance l’admission sur le radiateur, ce qui a entraîné une surchauffe du système et apparemment un coup de pied dans le seau. Heureusement, il avait une PS5 de rechange sous la main et a pu effectuer une greffe rapide de ses composants internes pour se remettre en marche. Cette fois, il a ajouté des sondes thermiques pour vérifier facilement les températures à des endroits clés, et il n’y a eu aucun problème.

Les températures avec la PS5 refroidie à l’eau étaient bien supérieures à celles d’une PS5 d’origine, mais il fallait s’y attendre. Mieux encore, le châssis mesurait à peine 1,9 cm (0,75 pouces), ce qui est encore plus fin que prévu.