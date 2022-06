Visual Studio reçoit sa première version native pour ARM

Hier, le géant de Redmond a annoncé la sortie de Visual Studio 2022 17.3 Preview 2. Il est désormais disponible et sert d’application native pour Arm64 sur Windows 11. La première version de Visual Studio disponible pour les appareils ARM aidera les développeurs à construire et déboguer nativement ARM64 applications sur les processeurs basés sur Arm.

Visual Studio passe à ARM64

Dans la publication officielle, Mark Downie indique que «Notre objectif principal avec cet aperçu est d’introduire et de stabiliser les charges de travail les plus populaires utilisées par les développeurs qui créent des applications qui s’exécutent sur ARM64, et de recueillir les commentaires de la communauté pour nous aider à hiérarchiser les charges de travail et les expériences supplémentaires au fil du temps. disponibilité générale (GA) plus tard cette année.

Cette version est moins dépendante de l’émulation x64, cela dit, les capacités de l’émulateur ont été améliorées. Dans le but de fournir aux développeurs une expérience utilisateur améliorée. Puisqu’ils seront pris en charge par des outils qui s’exécutent nativement sur Arm64. La version a été publiée avec les charges de travail suivantes activées

Développement de bureau avec C++ (pour les projets basés sur MSBuild)

Développement de bureau avec .NET (WinForms, WPF) en utilisant à la fois le Framework et le .NET moderne.

Développement Web et .NET

Plus tôt ce mois-ci, lors de la Build 2022, Microsoft a annoncé un nouvel appareil de bureau ARM64 baptisé Project Volterra, spécialement conçu pour répondre aux besoins des développeurs. Visual Studio rejoindra désormais Windows, .NET et C++ pour une chaîne d’outils de développement Arm64 efficace et efficiente.

Avec cette version particulière, Microsoft étend sa prise en charge du .NET Framework sous la forme du runtime .NET Framework 4.8.1 et du SDK. Estará disponible por defecto en la próxima gran actualización de Windows 11. La vista previa es compatible con Windows Forms, WPF y aplicaciones web, pero hay planes para ampliar su alcance a Windows App SDK, .NET MAUI y Universal Windows Platform (UWP) en le futur. Téléchargez l’aperçu ici.