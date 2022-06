Les entreprises de semi-conducteurs sans usine ont enregistré une croissance massive de leurs revenus au cours de l’année écoulée

Vue d’ensemble : les revenus d’AMD ont augmenté de 71 % d’une année sur l’autre au premier trimestre, en partie grâce à sa récente acquisition de Xilinx. Le mois dernier, la société a également acheté Pensando, ce qui rend de plus en plus probable qu’elle dépassera Broadcom en termes de bénéfices plus tard cette année.

Selon Trendforce, les 10 principales sociétés de semi-conducteurs sans usine ont vu leurs revenus combinés atteindre 39,43 milliards de dollars au premier trimestre, ce qui représente une croissance impressionnante de 44 % en glissement annuel.

Qualcomm reste fermement à la première place, grâce aux excellentes ventes de ses SoC et modules RF pour smartphones. Les divisions IoT et automobile de la société ont également connu une certaine croissance.

L’activité de centre de données de Nvidia représentait 45,4% de son chiffre d’affaires total, dépassant son activité de jeu de 0,4%. La société a enregistré un chiffre d’affaires total de 7,9 milliards de dollars, une augmentation de 53 % en glissement annuel. Pendant ce temps, les revenus de Broadcom ont augmenté d’un taux relativement faible de 26 %.

Les revenus d’AMD ont augmenté de 71 % en glissement annuel, en partie parce qu’il a terminé l’acquisition de Xilinx plus tôt cette année. Même en excluant l’acquisition, les revenus de la société ont atteint un niveau record de 5,33 milliards de dollars grâce aux fortes ventes de ses divisions entreprise, embarquée et console SoC.

Le chiffre d’affaires de Marvell a connu une augmentation encore plus importante de 72 % en glissement annuel, grâce à son acquisition du fournisseur de solutions de mise en réseau de centres de données cloud et en périphérie Innovium à la fin de l’année dernière.

Les deux nouveaux venus dans le top 10 sont Will Semiconductor et Cirrus Logic. La première est une société basée en Chine et conçoit principalement des capteurs d’image CMOS, des circuits intégrés de pilote d’affichage et des circuits intégrés analogiques. Ses revenus ont chuté de 9 % en glissement annuel en raison de la baisse des ventes de smartphones et des fermetures à Shanghai.

Cirrus Logic est spécialisé dans les produits audio et les circuits intégrés à signaux mixtes, et a enregistré une augmentation de 67 % de ses revenus, principalement parce qu’il a acheté Lion Semiconductor il y a un an.