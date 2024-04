Android 15 : Google a trouvé un moyen d’économiser l’écran et de garantir une plus grande autonomie de la batterie

Attendu pour la fin de l’été, Android 15 a été dévoilé et découvert par étapes. Ces améliorations créées par Google promettent beaucoup pour cette mise à jour et pour ce que les utilisateurs peuvent utiliser. L’une des améliorations découvertes montre désormais qu’Android 15 aura un moyen d’économiser l’écran et de garantir une plus grande autonomie de la batterie.

Économisez l’écran et garantissez une plus grande autonomie de la batterie

Les nouvelles versions publiées par Google d’Android 15 préparent ce système à être mondial. Il reste encore quelques mois avant ce moment, mais le géant de la recherche n’a cessé d’améliorer ce système et de révéler quelques nouvelles fonctionnalités, pas seulement dans le domaine de la sécurité ou de la confidentialité des utilisateurs.

L’une des nouvelles fonctionnalités permet aux utilisateurs d’avoir plus d’autonomie de batterie, tout en économisant l’écran de leur smartphone. En plus de cela, et grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront également avoir plus de confidentialité et il sera moins probable qu’ils y accèdent physiquement.

Une nouvelle fonctionnalité se trouve à côté des options de temps d’écran actif, où le temps à utiliser sera défini. Ici, les utilisateurs peuvent activer l’option qui éteindra l’écran si l’utilisateur ne l’utilise pas directement, étant contrôlé par le smartphone lui-même.

L’une des nombreuses nouveautés de Google dans Android 15

Pour activer le délai d’attente adaptatif, l’utilisateur doit choisir cette option, ce qui permet à la caméra de contrôler le verrouillage de l’écran. S’il est détecté que l’utilisateur n’utilise pas le smartphone, l’écran sera d’abord éteint puis le système sera verrouillé, dans le délai fixé par l’utilisateur sur Android.

Il est important de comprendre que c’est vraiment nouveau, même si le système de Google éteint déjà automatiquement l’écran. La grande différence est qu’avec Android 15, l’utilisateur bénéficiera désormais de l’aide active du système pour détecter l’utilisation et, si possible, éteindre l’écran avant l’expiration du délai d’attente.

C’est l’une des nombreuses nouveautés que Google présentera aux utilisateurs lors de la sortie d’Android 15 à la fin de l’été. D’ici là, plusieurs versions intermédiaires apparaîtront, que les développeurs et les utilisateurs les plus courageux pourront tester et évaluer.