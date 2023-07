Le Worldcoin de Sam Altman étend son réseau de crypto-monnaies avec identification par analyse de l’iris à l’échelle mondiale, sauf aux États-Unis

Qu’est-il arrivé? Sam Altman, le patron d’OpenAI, est peut-être mieux connu pour sa société d’IA, mais il est également impliqué dans d’autres grands projets. L’un d’entre eux est la Fondation Worldcoin – un réseau de crypto qui utilise un système d’identification par balayage de l’iris pour donner aux personnes accès à une monnaie numérique. Il est maintenant déployé à l’échelle mondiale, sauf aux États-Unis.

Le système de Worldcoin utilise des sphères remplies de technologie de balayage de l’iris pour établir l’identité d’une personne ; elles sont conçues pour faire la différence entre les humains et les robots, ce qui devient de plus en plus difficile à l’ère de l’IA avancée. Ensuite, il crée une identité numérique mondiale qui peut être utilisée de manière pseudonyme dans une grande variété d’applications quotidiennes sans révéler l’identité de la personne. Une fois que leur identité a été établie, les utilisateurs peuvent recevoir des jetons Worldcoin gratuits.

Le lundi, la start-up basée à Berlin et San Francisco a annoncé que sa technologie serait disponible dans 35 villes de 20 pays, selon le Financial Times. Cependant, une exception notable est les États-Unis.

Avec les régulateurs américains qui scrutent de plus en plus tout ce qui concerne les crypto, Worldcoin ne sera pas disponible initialement aux États-Unis.

« Lorsque nous avons commencé à réfléchir à cela, nous ne pensions pas que cela se terminerait par ‘le monde moins les États-Unis’ et nous y voilà », a déclaré Altman au Financial Times. « Je dirais qu’il y a 95% de la population mondiale qui n’est pas aux États-Unis. Les États-Unis ne font pas ou ne défont pas un projet comme celui-ci. »

La crypto a connu un cauchemar en 2022 lorsque TerraUSD et la version de support Luna se sont effondrées en mai, faisant disparaître près de 1 billion de dollars des marchés de la crypto. L’effondrement de Celsius et FTX a porté un autre coup énorme. Il y a eu un certain rétablissement cette année, cependant. Le bitcoin était à 16 505 dollars en début d’année 2023, mais il se situe actuellement à 29 293 dollars, une augmentation de 77%.

L’utilisation de la technologie de balayage de l’œil a soulevé des questions sur les éventuels risques pour la vie privée ou la santé. Worldcoin assure aux utilisateurs que les appareils ne stockent pas de données biométriques et ne nuisent pas aux yeux.

Worldcoin prévoit d’émettre 10 milliards de jetons sur 15 ans, dont 75% iront aux utilisateurs, 13,5% aux investisseurs de Tools for Humanity, 9,8% à l’équipe de développement initiale, et 1,7% en réserve. Au lancement, la quantité maximale de WLD en circulation est de 143 millions. La société prévoit de conserver environ 20% de tous les jetons qu’elle émet, utilisant leur valeur pour financer la « production de sphères et le développement initial du protocole […] le développement et la maintenance de l’écosystème. »

Les dirigeants de l’entreprise affirment que Worldcoin pourrait également fournir une forme de revenu de base universel pouvant compenser les pertes d’emploi causées par l’utilisation accrue de l’IA. Une vision intéressante, compte tenu du lien d’Altman avec ChatGPT. Mais le projet reste une entreprise à but lucratif. « Il y aura éventuellement plusieurs portefeuilles et expériences qui rapporteront de l’argent », a déclaré Alex Blania, co-fondateur de Worldcoin.

