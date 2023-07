Le gouvernement des États-Unis laissera les entreprises d’IA s’autoréguler pour leur propre bien

En bref: Depuis leur arrivée au pouvoir, l’administration Biden-Harris semble avoir travaillé d’arrache-pied à l’élaboration d’un code de conduite pour les entreprises d’IA. Le code, désormais signé par sept entreprises « leaders » du secteur de l’IA générative, devrait offrir à l’ensemble du marché de l’IA un processus de développement plus sûr, plus sécurisé et plus transparent.

La Maison Blanche a récemment persuadé Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft et OpenAI de signer un document dictant plusieurs engagements volontaires pour garantir une IA « sûre, sécurisée et digne de confiance ». De nombreux éléments pourraient changer dans les mois à venir, à commencer par un système de tatouage numérique encore inconnu qui permettrait aux utilisateurs de détecter facilement du contenu généré par IA.

Les entreprises développant des systèmes d’IA ont la responsabilité de garantir la sécurité de leurs produits, a déclaré la Maison Blanche, en respectant les « normes les plus élevées » pour favoriser l’innovation tout en préservant les droits et la sécurité des Américains. Les engagements, que les entreprises ont apparemment choisi de prendre « immédiatement », constituent une étape cruciale vers le développement d’une technologie d’IA responsable.

Pour garantir la sécurité, l’administration américaine a déclaré que les entreprises d’IA s’engagent à effectuer des tests de sécurité internes et externes de leurs produits avant de les mettre à la disposition du public. Les entreprises partageront également des informations avec l’industrie, le milieu universitaire et le gouvernement pour gérer les risques liés à l’IA, investir dans la cybersécurité et faciliter la « découverte » et la signalisation de vulnérabilités dans les systèmes d’IA par des tiers.

De plus, un système de tatouage numérique « robuste » sera nécessaire pour gagner la confiance du public et réduire les dangers de fraude et de tromperie, de sorte qu’il y ait moins de fausses photos convaincantes de politiciens notoires arrêtés qui circulent. Les entreprises d’IA s’engagent à développer et déployer leurs systèmes pour aider à relever les plus grands défis de la société, tels que la recherche sur le cancer ou l’atténuation du changement climatique, a déclaré la Maison Blanche, plutôt que de simplement exploiter la technologie pour enrichir davantage les actionnaires.

Les organisations citées sur le site officiel de la Maison Blanche semblent adhérer aux nouveaux engagements : sur son blog d’entreprise, OpenAI a souligné que l’entreprise avait accepté de créer des systèmes de tatouage numérique pour reconnaître facilement du contenu « audio ou visuel » généré par IA. Google utilisera également des métadonnées et d’autres « techniques innovantes » en plus des tatouages pour marquer le contenu faux, tandis que Microsoft a salué l’initiative de l’administration Biden comme étant le fondement d’une nouvelle ère de l’IA.

Selon une déclaration citée par le Financial Times, rendre l’IA plus sûre et digne de confiance est une « priorité élevée » pour le président américain et son équipe. Les quantités insupportables de deepfakes, de désinformation et d’autres contenus trompeurs qui ont envahi Internet ces derniers mois ont enfin acquis des connotations politiques à Washington DC et ailleurs dans le monde.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :