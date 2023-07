New York City utilise l’IA pour mesurer le degré d’insatisfaction des personnes face à l’achat de tickets de métro

En bref: Les algorithmes d’intelligence artificielle peuvent faire bien plus que générer des extraits de texte confus et peu fiables ou des images synthétiques étrangement repoussantes. En réalité, l’autorité des transports métropolitains (MTA) utilise déjà cette technologie pour comprendre l’impact de la fraude aux tarifs sur le service de métro de New York.

D’après le communiqué de mai 2023 publié par la MTA sur la fraude aux billets, les personnes qui refusent de payer leur juste part pour utiliser le métro de New York coûtent près de 700 millions de dollars à la ville en manque à gagner. Selon la MTA, cette fraude met essentiellement en péril l’avenir du système de transport en commun et « déchire le tissu social » du conglomérat urbain le plus densément peuplé des États-Unis.

Les chiffres sont là et ils proviennent d’un système d’intelligence artificielle créé par l’entreprise espagnole AWAAIT. Ce logiciel a été initialement développé pour le réseau de métro de Barcelone, mais il semble fonctionner suffisamment bien pour New York également. La MTA a commencé les tests de la technologie d’AWAAIT en 2020 et l’utilise maintenant dans sept stations de métro différentes pour suivre la fraude aux tarifs de manière continue.

Le logiciel assisté par IA compare le nombre d’entrées impayées avec le nombre d’entrées payées précédemment enregistrées par le système. La technologie peut fonctionner 24 heures par jour, tous les jours de la semaine, a déclaré la MTA, elle peut donc également fournir des données détaillées sur l’heure de la journée où le pic le plus élevé de fraude aux tarifs est enregistré.

Le plus grand nombre de passagers sans titre de transport est apparemment détecté entre 15h et 16h, selon la MTA, avec de plus petites flambées pendant les heures de pointe du matin. Plus de 50% des fraudes consistent simplement en des personnes passant par la porte de secours, a déclaré l’autorité des transports, tandis que 20% des fraudeurs préfèrent sauter ou « escalader » le tourniquet. De plus, 16% des passagers sont assez minces pour se glisser entre les barrières et 12% passent sous le tourniquet.

Malgré le fait que la fraude aux tarifs soit un phénomène « menaçant » pour l’avenir du système de transport le plus populaire de New York, la MTA a souligné que leur système assisté par IA ne suit pas individuellement les fraudeurs. La technologie est utilisée pour quantifier le montant de la fraude aux tarifs et ne fournit aucune information pour les enquêtes de la NYPD, a déclaré l’autorité.

Néanmoins, la MTA prévoit d’étendre l’utilisation des algorithmes d’IA pour surveiller la fraude aux tarifs dans 30 autres stations de métro d’ici la fin de l’année. Les données fournies par les algorithmes mentionnés seront utilisées pour prendre des décisions politiques futures contre les tactiques astucieuses des fraudeurs. Le métro de Barcelone utilise déjà l’IA d’AWAAIT pour aider les forces de l’ordre à attraper les fraudeurs, mais New York semble peu intéressé par cette capacité supplémentaire.

