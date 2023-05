Vous pouvez désormais utiliser des clés d’accès pour vous connecter à votre compte Google

Google a passé ces dernières années à remplacer les mots de passe en raison de leur réutilisation fréquente, de la vulnérabilité aux violations de données et du phishing. Les clés d’accès sont la solution de l’industrie, et la possibilité de se connecter à votre compte Google avec elles commence à se déployer.

Avec les clés d’accès, la connexion à un service ne nécessite plus de mot de passe. Au lieu de cela, il vous suffit de saisir le mot de passe de votre téléphone ou de votre ordinateur (code PIN, empreinte digitale, visage, etc.), qui est utilisé pour authentifier votre identité. Dans le cas de Google, aucune vérification en deux étapes (2SV) n’est requise.

Vous devez créer un mot de passe de compte Google pour chaque appareil (téléphone, tablette, ordinateur portable, ordinateur de bureau, etc.). Dans les coulisses, une clé privée cryptographique est stockée sur cet appareil, tandis qu’une « clé publique correspondante est téléchargée sur Google ».

Si vous vous connectez avec un nouvel appareil (ou si vous le faites temporairement), vous utilisez la clé d’accès sur votre téléphone avec un processus de numérisation de code QR et une vérification de proximité Bluetooth.

Sur le nouvel appareil, il vous suffit de sélectionner l’option « utiliser un mot de passe d’un autre appareil » et de suivre les instructions. Cela ne transfère pas automatiquement le mot de passe vers le nouvel appareil, il utilise uniquement le verrouillage de l’écran de votre téléphone et la proximité pour approuver une connexion unique. Si le nouvel appareil prend en charge le stockage de ses propres clés d’authentification, nous vous demanderons séparément si vous souhaitez en créer une.

Dès le lancement, les clés d’accès servent d’autre option de connexion au compte Google. Il n’y a aucune modification des méthodes existantes, tandis que les mots de passe sont la méthode de secours (utilisée si un appareil ne prend pas en charge les clés de sécurité). Cela devrait changer à l’avenir :

Les clés d’accès sont encore nouvelles et il faudra un certain temps avant qu’elles ne fonctionnent partout, mais la création d’une clé d’accès aujourd’hui présente toujours des avantages en matière de sécurité car elle nous permet de prêter une plus grande attention aux connexions qui retombent sur les mots de passe. Au fil du temps, nous les examinerons davantage au fur et à mesure que les mots de passe gagneront en support et en familiarité.