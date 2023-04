La crypto n’est pas morte : Bitcoin dépasse les 30 000 $ pour la première fois en près d’un an

En bref : les montagnes russes qu’est le Bitcoin sont bien vivantes. Après une année 2022 difficile qui a vu la monnaie virtuelle perdre plus de 31 000 $ de valeur de début janvier à fin décembre, la crypto-monnaie polarisante est de retour à la hausse.

Bitcoin est entré en 2023 à 16 605,10 $ – un chiffre impressionnant dans le grand schéma des choses mais bien moins que le 47K et le changement qu’une seule version commandait un an plus tôt. Depuis, son prix a suivi une tendance à la hausse constante, à l’exception de quelques baisses mineures.

Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin se négocie à 30 178,30 $, ce qui représente une augmentation de près de 82 % depuis le début de l’année. C’est le prix le plus élevé que Bitcoin ait atteint depuis juin 2022.

Bitcoin a atteint son sommet historique en novembre 2021 lorsqu’une seule version pouvait vous rapporter près de 67 000 $.

Comme c’est souvent le cas, d’autres crypto-monnaies ont reflété le chemin de Bitcoin. Ethereum s’échangeait autour de 1 200 dollars au début de l’année, mais atteint maintenant 1 915 dollars, soit un gain de près de 60 % depuis le début de l’année. Binance Coin a augmenté d’environ 33% jusqu’à présent cette année, tout comme Litecoin.

Certains pensent que le dernier rallye cryptomonnaie est lié à l’effondrement de la Silicon Valley Bank le mois dernier et aux retombées qui en ont résulté. Bradley Duke, co-PDG du fournisseur de produits négociés en bourse ETC Group, a déclaré à Bloomberg que certains investisseurs sont attirés par la cryptomonnaie parce qu’ils la considèrent comme un atout en dehors de la banque et de la finance traditionnelles.

La société de veille économique et de logiciels mobiles MicroStrategy a continué à investir massivement dans Bitcoin. À la fin du mois dernier, la société a révélé qu’elle avait acheté environ 6 455 Bitcoins au cours des dernières semaines à un prix moyen de 23 238 $ par version. Au 23 mars, MicroStrategy et ses filiales détenaient 138 955 Bitcoins à un prix d’achat moyen de 29 817 $. À la valeur actuelle de Bitcoin, la réserve vaut environ 4,2 milliards de dollars.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :