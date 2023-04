Windows 11 nous permettra de tuer les processus de la barre des tâches en un seul clic

Windows 11 continue d’évoluer au quotidien. L’une des dernières innovations de Windows 11 est la possibilité de mettre fin aux processus à partir de la barre des tâches, sans avoir à ouvrir le Gestionnaire des tâches.

Qu’est-ce que le Gestionnaire des tâches et à quoi sert-il ?

Le Gestionnaire des tâches est un outil puissant de Windows 11 qui permet aux utilisateurs de contrôler les processus en cours d’exécution sur leurs ordinateurs. Parfois, il peut être nécessaire d’arrêter un processus qui cause des problèmes ou ralentit le système, et le bouton « Fin de tâche » dans le Gestionnaire des tâches vous permet de tuer le processus en question en quelques secondes.

Pour accéder au gestionnaire de tâches, on peut appuyer sur « Ctrl + Maj + Échap » ou « Ctrl + Alt + Suppr » sur le clavier, puis naviguer vers l’onglet Processus. Vous pouvez y voir une liste de tous les processus actifs, avec des informations sur leur utilisation du processeur, de la mémoire, du disque et du réseau. Vous pouvez également trier la liste selon l’un de ces critères, afin d’identifier les processus les plus exigeants ou les plus problématiques.

Pour terminer un processus, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur le bouton « Fin de tâche » qui apparaît en bas à droite de la fenêtre. Cela entraînera la fermeture immédiate du processus, libérant les ressources qu’il occupait. Cependant, des précautions doivent être prises lors de cette opération, car certains processus peuvent être essentiels au fonctionnement du système ou de certaines applications. Par conséquent, il est conseillé de consulter la description et l’origine du processus avant de le terminer.

Comment terminer les processus depuis la barre des tâches ?

Microsoft a ajouté la même fonctionnalité du Gestionnaire des tâches à la barre des tâches. Au lieu d’appuyer sur « Ctrl + Maj + Échap » ou « Ctrl + Alt + Suppr » sur le clavier pour lancer le Gestionnaire des tâches, puis accédez à l’onglet Processus, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur n’importe quelle application ouverte dans la barre des tâches et sélectionner « Fin de tâche » pour tuer son processus.

Cette nouvelle option peut être activée depuis Paramètres> Confidentialité et sécurité> Pour les développeurs. Sur la page, vous verrez une nouvelle option appelée « Fin de tâche : Activer la tâche de fin sur la barre des tâches avec un clic droit ». En activant l’option, une nouvelle option « Fin de tâche » apparaîtra automatiquement lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur les applications ouvertes dans la barre des tâches.

Cette fonctionnalité était auparavant masquée dans le code Windows 11, mais elle est désormais directement exposée via les paramètres. Faites simplement un clic droit sur n’importe quelle icône d’application et cliquez sur la nouvelle option « Fin de tâche », et vous avez terminé ! Processus tué avec succès. Il s’agit du même processus que le Gestionnaire des tâches, car la même API est utilisée pour tuer les processus.

Quelles autres améliorations la barre des tâches a-t-elle ?

Les améliorations de la barre des tâches sont toujours les bienvenues. Microsoft a réduit les fonctionnalités de la barre des tâches dans la version originale de Windows 11. Les modifications n’ont pas été bien accueillies, d’autant plus que le géant de la technologie a supprimé des fonctionnalités telles que la possibilité de déplacer la barre des tâches vers le haut, la gauche ou la droite.

Certaines des fonctionnalités supprimées devraient arriver dans les prochains mois. Par exemple, des sources de Microsoft nous ont dit que l’entreprise prévoyait d’ajouter une fonctionnalité d’icône « ne jamais fusionner » à la barre des tâches à l’automne 2023. Windows 11 regroupe actuellement les applications ou les icônes par défaut, ce qui rend difficile la recherche d’instances des mêmes.applications et cela peut être ennuyeux. Heureusement, Microsoft prévoit d’ajouter une bascule facultative aux paramètres qui permettra aux utilisateurs de revenir à l’expérience de regroupement classique de la barre des tâches et de désactiver entièrement la fonctionnalité. Encore une fois, nous ne savons pas quand la fonctionnalité arrivera sur Windows 11, mais elle ne sera pas incluse dans Time 3, qui devrait être lancée en mai ou juin.

En plus de ces améliorations, Microsoft explore l’intégration de Cloud PC pour la vue des tâches de la barre des tâches et ajoute un concentrateur USB4 aux paramètres Windows.

