Constructeur de site Web RapidWeaver Classic mis à jour vers la version 9 avec plusieurs correctifs

RapidWeaver est une application de création de site Web bien connue pour Mac. L’année dernière, la société à l’origine de l’outil l’a renommé RapidWeaver Classic, car il existe une nouvelle application avec encore plus de fonctionnalités appelée RapidWeaver Elements. Bien que la nouvelle application n’ait pas été publiée, RapidWeaver Classic a maintenant été mis à jour vers la version 9.0 avec plusieurs correctifs pour les utilisateurs actuels.

RapidWeaver Classique 9.0

Comme expliqué par Realmac Software dans un article de blog, le passage à la version 9.0 vise à éviter toute confusion entre les anciennes versions de RapidWeaver et le nouveau RapidWeaver Classic. Pourtant, les utilisateurs bénéficient de nombreuses améliorations avec cette dernière mise à jour.

Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer une autre nouvelle mise à jour de RapidWeaver Classic. Il a résolu certains problèmes de longue date, a rangé quelques éléments sous le capot et continue d’améliorer la stabilité. Comme pour chaque mise à jour, nous aimons penser qu’il s’agit de la meilleure version de RapidWeaver à ce jour.

Voici une liste de certains des changements apportés à RapidWeaver Classic 9.0 :

Résout un problème où l’adresse e-mail n’était pas correctement définie lorsque plusieurs balises %footer% sont utilisées

Résout un problème avec le flux RSS du plugin Blog où il manquait une barre oblique à l’URL

Mise à jour du cadre de licence DevAnt (améliorations avec l’activation de la machine, et bien plus encore)

Diverses autres améliorations mineures au niveau du code pour assurer le bon fonctionnement des choses

Avec RapidWeaver, n’importe qui peut facilement créer un site Web avec des outils intuitifs. L’application est livrée avec plus de 50 thèmes intégrés, un simulateur d’appareil, des modules complémentaires et bien plus encore pour aider les utilisateurs à créer leur site Web. De nombreux didacticiels et une documentation complète sont également disponibles pour les utilisateurs de RapidWeaver.

Et pour les utilisateurs qui n’ont pas encore mis à niveau vers RapidWeaver Classic, la société met en évidence plusieurs fonctionnalités disponibles dans cette version de l’application. Ceux-ci incluent le basculement entre les modes Dark et Light, la possibilité de choisir entre PHP 7 et PHP 8, des icônes améliorées, la prise en charge de macOS Ventura et plus encore.

Ceux qui ont encore des versions plus anciennes de RapidWeaver 7 ou 8 peuvent passer à l’application Classic à 60 % de réduction sur le prix normal. L’application est également disponible dans le cadre de l’abonnement Setapp.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :