La probabilité que vous lisiez cet article dans la salle de bain est plus élevée que vous ne le pensez

L’entreprise a également calculé le temps passé en ligne : les Italiens passent 30 ans de leur vie sur des smartphones à regarder des séries télévisées et les réseaux sociaux.

Selon l’analyse de NordVPN, une société qui crée des logiciels de sécurité informatique, vous entrez dans la salle de bain avec votre smartphone, et une fois assis sur le trône de porcelaine, vous commencez à regarder un réseau social après l’autre, en restant assis disons plus longtemps que nécessaire. D’autre part, comme le dit Nir Eyalal, auteur et professeur de comportement humain, il existe deux types de personnes dans le monde, ceux qui vérifient le téléphone dans la salle de bain et ceux qui mentent sur le fait de vérifier le téléphone dans la salle de bain.

L’habitude n’est pas nouvelle – les magazines, les bandes dessinées de Mickey Mouse et les livres Harmony sont entassés dans le coin arrière de la salle de bain depuis des années. Maintenant, ils ont été remplacés par des smartphones. Nord VPN a expliqué que 65% des personnes interrogées (il y en a 9 800) ont admis jouer, discuter, téléphoner ou lire les informations sur les toilettes. Pratique très répandue notamment chez les millennials (26-41 ans), la Gen Z (18-25 ans) occupe plutôt la deuxième place.

Des habitudes différentes dans tous les pays

Près de 80% des personnes interrogées en Espagne ont avoué utiliser toujours leur smartphone dans la salle de bain, 42% ont admis le faire souvent et 12% ont déclaré ne le faire que parfois. A l’opposé, en bas de la liste, se trouve l’Allemagne, seulement 54% des répondants utilisent leur smartphone aux toilettes, et 37% des Allemands déclarent ne jamais le faire, tandis que 9% ne possèdent pas de smartphone.

Chaque pays a aussi des activités favorites, les Lituaniens lisent ou écoutent les nouvelles (44,7% des personnes interrogées), les Canadiens préfèrent plutôt les jeux (40%), les Américains profitent plutôt de l’heure du bain pour appeler ou envoyer des messages à des parents et à des amis (39% ). Une habitude répandue même chez les Polonais. Les Allemands et les Australiens, quant à eux, tentent d’optimiser la météo en planifiant la journée.

Que se passe-t-il si nous utilisons trop notre smartphone dans la salle de bain

Ceux qui portent des smartphones passent plus de temps dans la salle de bain, et une position assise prolongée sur les toilettes peut provoquer des effets secondaires. Hémorroïdes, veines gonflées parfois douleurs dans la région anale. Non seulement cela, mais il y a aussi un problème d’hygiène, comme l’a expliqué au Washington Post le Dr Roshini Raj, gastro-entérologue à NYU Langone et auteur de « Gut Renovation », un livre sur la santé digestive. « Je vois beaucoup de gens qui ont des intoxications alimentaires ou des infections parce qu’ils n’ont pas de bonnes pratiques d’hygiène dans la salle de bain. » L’utilisation de votre smartphone sur l’appareil pourrait provoquer l’installation de microbes ou de bactéries, « Je pense juste qu’en général, si vous êtes dans la salle de bain, vous ne devez pas utiliser vos doigts sur autre chose ». Le conseil est de ne pas passer plus de 10 minutes dans la salle de bain et de faire particulièrement attention à ce que vous touchez.

Selon Nord Vpn, nous passons 30 ans en ligne

L’analyse de NordVPN ne reste pas confinée aux confins d’une toilette. En fait, la société a également analysé en général le temps accordé aux smartphones. Les Italiens passent plus de 61 heures par semaine sur Internet, soit 132 jours par an, ce qui, au cours d’une vie, remplit 30 ans. Ainsi, pendant près d’un tiers de notre existence, nos yeux restent rivés sur un écran. Au niveau mondial, l’Italie est sixième au classement. Surpassé seulement par Taïwan, la Corée, le Mexique, le Brésil. La première place est Hong Kong, où les gens passent plus de 44 ans de leur vie en ligne.

L’étude a également analysé le temps passé en ligne. Les Italiens passent près de 8 heures par semaine sur les services de streaming (Netflix, Disney Plus et Prime Video), la deuxième place est occupée par les réseaux sociaux, (7 heures et 14 minutes) en tête du classement est TikTok, suivi de tous les téléchargements de vidéos plates-formes, telles que YouTube (4 heures et 44 minutes). Puis Spotify, Apple Music et SoundCloud, (4 heures et 38 minutes) Google pour les recherches en ligne (3 heures et 16 minutes), les achats en ligne (2 heures et 26 minutes), et enfin, il y a les services administratifs tels que la banque en ligne (2 heures et 13 minutes).