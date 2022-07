Les gangs de ransomwares ressentent l’impact de l’hiver crypto

Dans le contexte : l’hiver cryptomonnaie n’affecte pas que les investisseurs, les mineurs et les entreprises ; cela oblige également les cybercriminels à repenser leurs tactiques de ransomware, les poussant souvent vers d’autres formes de criminalité informatique telles que les attaques de logiciels malveillants traditionnels et les escroqueries par hameçonnage qui leur rapportent des dollars plutôt que de la monnaie numérique.

Les prix des crypto-monnaies se sont effondrés au cours des deux derniers mois. Le plus gros de tous, Bitcoin, qui a atteint un record de près de 68 000 dollars à la fin de l’année dernière, oscille désormais autour de 20 000 dollars. Le crash a été ressenti par des entreprises qui traitent des actifs numériques, des cryptomineurs et même des pays entiers.

La baisse du prix de la cryptomonnaie est également remarquée par les gangs de rançongiciels qui l’exigent comme moyen de paiement des victimes. Tel que rapporté par CNET, Mark Lance, vice-président de la cyberdéfense et négociateur de ransomwares chez GuidePoint Security, écrit que les criminels doivent maintenant demander plus de crypto afin qu’ils reçoivent le même montant lorsqu’il est converti en dollars. Cela peut souvent rendre les demandes encore plus importantes, même si le montant demandé est le même.

Comme les entreprises légitimes qui traitent des crypto-monnaies, les échanges cryptomonnaies sur le dark web ressentent également la pression. La société israélienne de renseignement sur les menaces Cybersixgill écrit qu’environ 30 de ces échanges ont fermé depuis avril, lorsque Bitcoin était d’environ 47 000 dollars.

La situation a conduit certains gangs de rançongiciels à se développer dans d’autres formes plus traditionnelles de cybercriminalité, notamment les chevaux de Troie bancaires à distance, les logiciels malveillants de vol d’informations d’identification et les attaques de phishing, qui se traduisent tous par des gains en dollars plutôt qu’en crypto pour les auteurs.

Lance note que de nos jours, de nombreuses attaques de ransomwares ne sont pas aussi bien couvertes que si la cible est particulièrement médiatisée, comme AMD, Foxconn ou Nvidia. « Les rançongiciels sont toujours aussi répandus qu’ils ne l’ont jamais été », a-t-il déclaré, « et rapportent toujours une tonne d’argent ».

En mai, le FBI a averti les travailleurs de se méfier des attaques de compromission des e-mails professionnels (BEC) qui auraient volé 43 milliards de dollars en cinq ans.

