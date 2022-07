Intel commence à expédier sa plate-forme minière Bitcoin alors que les crypto-monnaies tombent en panne

En un mot: le groupe de calcul accéléré d’Intel a commencé à expédier son ASIC Blockscale de deuxième génération pour les crypto-monnaies SHA-256 comme Bitcoin. Le lancement a des mois d’avance sur le calendrier, mais il est encore trop tard pour capitaliser sur l’engouement le plus récent pour les crypto-monnaies.

Intel a annoncé qu’il développait des ASIC Blockscale en janvier alors que Bitcoin valait deux fois plus qu’aujourd’hui et que le matériel était désespérément demandé. Sa deuxième génération arrive après que le marché a satisfait son besoin, ce qui est généralement le moment où Intel commence à expédier son matériel (je vous regarde, les GPU Arc).

Malgré cela, le Blockscale ASIC (circuit intégré spécifique à l’application) est une excellente puce. Il mesure 7 mm sur 7,5 mm et ne consomme que 4,8 à 22,7 W mais hache Bitcoin jusqu’à 580 GH/s (gigahash par seconde). Cependant, il n’est capable que de calculs de preuve de travail SHA-256.

Raja Koduri, vice-président exécutif et directeur général du groupe Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG) pour Intel, a tweeté la nouvelle à la fin de la semaine dernière…

L’équipe Intel AXG Custom Compute livre maintenant l’ASIC Blockscale ! Le premier produit sera toujours inoubliable, félicitations à l’équipe’

Excité de voir comment @ArgoBlockchain @grille et @HiveBlockchain improvisez autour de Blockscale et de notre design ouvert. pic.twitter.com/0rxtNTLMfw – Raja Koduri (Bali Makaradhwaja) (@RajaXg) 29 juin 2022

Koduri semble avoir oublié l’ASIC Blockscale de première génération annoncé en février. Intel a dit à l’époque qu’un modèle de deuxième génération était en développement, puis il l’a annoncé deux mois plus tard, alors peut-être que la première version n’est pas considérée comme un produit à part entière aux yeux de Koduri.

En tout cas, le modèle de deuxième génération est bien meilleur que le premier. Il ne consomme que 26 J/TH (Jules par terahash) alors que son prédécesseur consommait 90 J/TH. Il est également plus compétitif par rapport aux offres d’autres sociétés. Le système d’Intel avec 256 ASIC peut hacher à un taux de 148 TH/s avec une consommation de 3 850 W, à peu près à égalité avec le S19 Pro de Bitmain à 110 TH/s et 3 250 W. Les deux systèmes coûtent entre 5 000 $ et 6 000 $.

Koduri a tagué GRIID Infrastructure, Hive Blockchain Technologies et Argo Blockchain dans son tweet, trois sociétés qui exploitent des crypto-monnaies à l’aide de sources d’énergie renouvelables. Intel commercialise l’ASIC Blockscale en tant que produit respectueux de l’environnement et il est bon de le voir respecter ces principes en s’associant à des entreprises partageant les mêmes idées.