Température optimale dans le réfrigérateur – tout en économisant de l’énergie

L’énergie devient sacrément chère, donc économiser de l’électricité est à l’ordre du jour. Vous pouvez éteindre certains appareils ménagers, mais ce n’est pas possible avec le réfrigérateur. Cependant, il consomme moins d’énergie si vous ne réglez pas la température aussi bas.

Les températures des différentes zones de refroidissement

Une idée reçue : plus il fait froid dans le frigo, plus les aliments se conservent longtemps. La vérité est que s’il fait plus froid que nécessaire, soit vous gaspillez de l’énergie, soit votre nourriture se gâtera plus rapidement. Les fruits et légumes, par exemple, perdent des vitamines lorsqu’ils sont trop froids.

Différents aliments ont également des températures différentes auxquelles ils doivent être conservés correctement et durer le plus longtemps possible.

Beaucoup d’espace de stockage dans le réfrigérateur, mais chaque zone de refroidissement a une température différente (Image : Flickr/ Eloïse L)

La température que vous avez réglée sur le thermostat doit être d’environ 7 degrés. Cette valeur cible se réfère au milieu du réfrigérateur, qui est alors effectivement de 5 à 8 degrés. Il fait un peu plus chaud au fond du bac à légumes : 8-10 degrés. À 2-3 degrés, l’endroit le plus froid du réfrigérateur est au-dessus de la plaque de verre, la zone froide. Les températures sont les plus élevées dans la porte du réfrigérateur : 10-15 degrés.

Ajustez le thermostat pour que la température finale soit à l’extrémité supérieure de cette zone. Notez les différentes zones de refroidissement dans l’appareil et conservez les aliments en conséquence. Chaque degré que vous augmentez réduit la consommation d’énergie de 5 %.

Où dans le réfrigérateur ce qui est stocké

Certains fruits doivent être conservés au réfrigérateur, d’autres non. Ce lien, ainsi que les autres dans le texte, mènent à des articles qui expliquent tout plus en détail : les fruits doivent être placés soit en haut du réfrigérateur, là où il ne fait pas si froid, soit, s’ils sont disponibles, dans une température à zéro degré. ou compartiment cave.

Le fromage et les autres produits laitiers doivent se trouver sur les niveaux intermédiaires du réfrigérateur (Image : Peter Giesecke)

Ce qui vaut pour les fruits vaut aussi pour les légumes : cela dépend du légume en question. Un compartiment de cave ou un compartiment à zéro degré peut être l’endroit idéal pour le stockage – mais tous les réfrigérateurs n’en disposent pas. En cas de doute, mettez toujours les légumes dans le bac à légumes.

Comment conserver correctement les autres aliments dans le réfrigérateur : Poissons et viandes là où les basses températures prédominent. Produits laitiers au milieu, s’il n’y a pas assez d’espace, en haut. C’est là que vont le gâteau et la tourte, ainsi que les plats préparés (par exemple, les pâtes en cocotte) et les restes qui doivent être réchauffés. Du lait, des bouteilles ouvertes, des verres, des canettes et des tubes entrent dans la porte.

De la levure, des œufs, du beurre clarifié apparaissent dans la porte du réfrigérateur, y compris divers verres et tubes (Image : Peter Giesecke)

Ceci est quelque peu différent pour les modèles de réfrigérateurs avec refroidissement par convection dynamique. Ensuite, il y a un ventilateur à l’arrière de l’intérieur du réfrigérateur, qui fait circuler l’air froid afin que la température soit la même partout – à l’exception des bacs à légumes. Ensuite, peu importe ce que vous mettez où.

Pour maintenir une température constante dans le réfrigérateur, n’y mettez pas d’aliments plus chauds que la température ambiante. Les aliments chauds doivent refroidir complètement au préalable.

Réglez la température dans le réfrigérateur

Dans les anciens réfrigérateurs, vous trouverez une roue à l’intérieur, sur laquelle plusieurs niveaux ou températures sont notés. Vous faites tourner la roue et espérez que la température correspondante est atteinte. Vous pouvez savoir quel niveau correspond à quelle température dans le mode d’emploi. Cela dépend aussi de la température ambiante. En été, il faut monter un peu le thermostat pour avoir la même température.

Avec les réfrigérateurs modernes, vous pouvez voir à quel point il fait froid à l’intérieur et également régler le degré exact (Image : Peter Giesecke)

Vous pouvez le mesurer vous-même avec un thermomètre de réfrigérateur. Tu le mets au milieu du frigo. Cependant, il faut quelques heures pour qu’il affiche une température constante.

Avec les réfrigérateurs modernes, vous trouverez un affichage de la température à l’extérieur de l’appareil et la possibilité d’entrer la température souhaitée à l’aide de boutons, et avec certains appareils même via un smartphone.

L’emplacement affecte la température à l’intérieur du réfrigérateur

Dans ma cuisine, le réfrigérateur-congélateur est à droite de la fenêtre. La cuisine équipée est sur la gauche. Il n’aurait pas été placé à droite de la porte. Il est donc à la lumière, mais pas au soleil direct. Heureusement.

Loin de la cuisine, ce combiné réfrigérateur-congélateur n’est pas aussi idéal, mais du moins pas à côté d’une source de chaleur (Image : Peter Giesecke)

Si vous êtes libre de placer le réfrigérateur n’importe où, ne le placez pas là où il fait chaud. Pas au soleil. Pas à côté du four. Pas à côté du lave-vaisselle. Pas à côté du radiateur. La chaleur pénètre de l’extérieur dans le réfrigérateur, qui doit alors refroidir encore plus et utilise plus d’électricité pour ce faire.

De plus, suffisamment d’air doit pouvoir atteindre le dos. C’est là que se trouve le compresseur, qui crée la fraîcheur à l’intérieur du réfrigérateur, mais qui à son tour se réchauffe. Il dissipe cette chaleur. Pour cela, l’air doit pouvoir circuler. Un réfrigérateur autonome consomme donc moins d’énergie qu’un réfrigérateur encastrable, moins efficace pour dissiper la chaleur.

Acheter un réfrigérateur économique

Eh bien, cette astuce n’est utile que si votre réfrigérateur est cassé ou sur le point de l’être. Parce que l’achat d’un nouveau réfrigérateur pour économiser chaque mois quelques euros sur sa facture d’électricité ne rapporte que dans des cas extrêmes.

Votre nouveau réfrigérateur doit avoir une classe d’efficacité énergétique A ou B. Cela indique que chaque litre d’espace dans le réfrigérateur est refroidi efficacement. Mais si vous achetez un très grand réfrigérateur, c’est-à-dire avec beaucoup de litres, vous aurez quand même une facture d’électricité élevée. N’achetez pas votre réfrigérateur plus grand que ce dont vous avez besoin !

Calculez 120-140 litres pour la première personne du ménage, 60 litres pour chaque personne supplémentaire. Un réfrigérateur côte à côte ne vaut donc que pour une famille nombreuse.

Certainement avec dégivrage automatique

Un nouveau réfrigérateur devrait également avoir une fonction de dégivrage automatique. Aucune couche de glace ne se forme alors sur les parois intérieures. Cela réduit la consommation d’énergie, car le compresseur n’a plus à travailler aussi dur contre lui. Ce n’est que sans cette couche de glace que vous pouvez être sûr que la température ne fluctuera pas et correspondra à ce que vous avez défini.

Si une couche de glace s’est néanmoins formée, dégivrez le réfrigérateur et retirez la glace. De préférence régulièrement.

Si le réfrigérateur ne peut pas le faire lui-même, vous devrez retirer la glace (Photo : )

Veillez également à n’ouvrir la porte du réfrigérateur que brièvement. L’air chaud entrant perturbe la température à l’intérieur. Incidemment, l’air qui s’échappe en même temps ne rend pas la cuisine plus froide, mais plus chaude, car le compresseur démarre immédiatement et chauffe ainsi indirectement la pièce.

La température ne baisse pas autant s’il y a une sorte de sac de glace dans le réfrigérateur – des bouteilles d’eau bien réfrigérées, du vin ou de la bière. Ils sauvent le froid.

Conclusion : augmenter légèrement la température et modifier le comportement

Beaucoup d’épiceries aiment qu’elles soient fraîches, sinon il n’y aurait pas de réfrigérateurs. Il n’est pas nécessaire qu’il fasse aussi froid que de nombreux appareils. Surtout si vous voulez économiser de l’énergie compte tenu des prix actuels de l’électricité.

Vous pouvez économiser de l’énergie lors de l’achat d’un réfrigérateur (classe d’efficacité énergétique A, pas trop grand), lors de son installation (loin de toute source de chaleur), lors du réglage de la température (1-2 degrés plus chaud), lors du remplissage (uniquement la pièce -aliments chauds, fermez immédiatement la porte, chaque aliment dans sa zone de refroidissement).

Et même si les prix de l’électricité devaient à nouveau baisser : si vous économisez de l’énergie, vous aidez l’environnement – et cela ne doit pas nécessairement se faire au détriment de la durée de conservation de vos aliments dans le réfrigérateur. Tout ce que vous avez à faire est de suivre quelques conseils.

Image en vedette : Markus Spiske/Unsplash