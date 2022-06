Coinbase licencie plus de 1 000 employés, le PDG s’attend à un long hiver crypto

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le PDG de Coinbase vient d’annoncer qu’il licencie environ 1 100 employés, arguant que l’entreprise s’est développée trop rapidement au cours des deux dernières années. Il a également affirmé que les conditions économiques actuelles pourraient entraîner un hiver crypto prolongé, une période où les prix des crypto-monnaies se contractent et restent bas.

Le PDG et co-fondateur de Coinbase, Brian Armstrong, vient d’annoncer que la société licencie 18% de son personnel, ce qui équivaut à environ 1 100 employés. Cette nouvelle survient à peine deux semaines après que l’entreprise a prolongé son gel des embauches et annulé les offres d’emploi pour un nombre inconnu de nouvelles embauches. Coinbase est le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis en termes de volume de transactions.

Armstrong suggère que nous pourrions entrer dans une récession, conduisant potentiellement à un autre hiver crypto qui pourrait durer pendant une période prolongée. Un tel scénario toucherait durement les résultats de l’entreprise, car la plupart de ses revenus proviennent des frais de négociation.

1/ Aujourd’hui, j’ai partagé que j’avais pris la décision difficile de réduire la taille de notre équipe chez Coinbase d’environ 18 %. Le ralentissement généralisé du marché signifie que nous devons être plus attentifs aux coûts alors que nous nous dirigeons vers une récession potentielle. — Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) 14 juin 2022

Le PDG a également blâmé le rythme rapide auquel l’entreprise s’est développée au cours des deux dernières années. Il a affirmé que Coinbase n’avait que 1 250 employés au début de l’année dernière, et ce nombre a quadruplé au cours des 18 derniers mois alors que l’espace crypto a connu une augmentation massive de sa popularité.

Les employés concernés signalent que Coinbase a coupé leur accès aux systèmes de l’entreprise juste avant d’être informés sur leurs e-mails personnels qu’ils étaient sans emploi. Armstrong a affirmé que c’était « pour s’assurer que pas même une seule personne ne prenne une décision irréfléchie qui nuise à l’entreprise ou à elle-même ».

La plateforme de prêt de crypto-monnaie Celsius a également annoncé il y a quelques jours qu’elle gelait les retraits. Pendant ce temps, les avoirs en Bitcoin d’El Salvador ont perdu la moitié de leur valeur en raison du récent crash cryptomonnaie.