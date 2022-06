Qui est Alessia Lanza, la tiktoker aimée de la génération Z

Turinoise, née en 2000, Alessia Lanza aborde YouTube pour la première fois en 2016, mais c’est sur TikTok qu’elle tire sa renommée. Une popularité explosive qui l’a amenée à rejoindre la Defhouse, la « titkoker house » basée à Milan.

Pour beaucoup, TikTok est le réseau social de la génération Z, c’est-à-dire les filles et les garçons nés à la fin des années 90 et 10 des années 2000. Cela explique l’énorme succès auprès du public de jeunes tiktokers comme Alessia Lanza, qui sur le réseau social chinois bien connu réseau, il compte 3,3 millions de followers et plus de 159 millions de likes. Des numéros gigantesques, conquis grâce à un humour pétillant et de jolis ballets.

Turinoise, née en 2000, Alessia Lanza aborde YouTube pour la première fois en 2016, mais c’est sur TikTok qu’elle tire sa renommée. Une popularité explosive qui l’a amenée à rejoindre la Defhouse, la « titkoker house » basée à Milan. Le créateur y vit et travaille en compagnie de Simone Berlini, Tommaso Donadoni, Marco Bonetti, Florin Vitan, Davide Moccia, Yusuf Panseri et Emily Pallini. Dans la maison la plus sociale d’Italie, les huit tiktokers partagent leur créativité à travers des collaborations pour le contenu social.

L’harmonie entre Alessia et certains habitants de la Defhouse a incité plusieurs fans à croire à de prétendues relations, ensuite démenties par les personnes directement impliquées. Parmi ceux dont on a le plus rêvé et dont on parle le plus, il y a celui avec Marco Bonetti. Tout a commencé avec une photo d’Alessia en arrière-plan de son smartphone, qui a conduit à l’origine des commérages. La situation a poussé Marco à préciser qu’avec Alessia il n’y a que de l’amitié. « Je ne veux pas créer de battage médiatique pour un fond d’écran de téléphone. Ne construisez pas de châteaux pour rien », a-t-il déclaré. Un autre amour supposé par les fans est celui entre Alessia et Davide Moccia.

Au-delà des ragots, le Defhouse de Milan reste l’épine dorsale de sa carrière. Le hub dédié aux influenceurs et aux créateurs de contenu montre comment TikTok et le reste des réseaux sociaux sont une excellente ressource professionnelle pour les jeunes, y compris les abonnements pour les abonnés et les parrainages d’entreprise. Selon le dernier rapport Forbes sur les titkokers les mieux payés de 2021, leur chiffre d’affaires sur la plateforme a augmenté de 200% par rapport à l’année précédente, signe que les grandes marques sont prêtes à investir de plus en plus dans les jeunes créateurs de contenus.