Le drone Mars de la NASA a un problème (mais ce n’est pas la fin de la mission)

L’agence spatiale américaine avait déjà prédit la possibilité d’une défaillance des capteurs d’Ingenuity et préparé un patch pour résoudre le problème.

Le rover Perseverance (à gauche) et le drone Ingenuity en illustration / NASA

Ingenuity, le petit drone qui accompagne le rover Perseverance de la NASA sur Mars, a un problème qui rend le petit hélicoptère martien incapable de gérer son orientation en vol. Le désagrément, Håvard Grip, pilote en chef de l’hélicoptère Mars au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de l’Agence spatiale américaine, annoncé sur le blog de la Nasa, est la conséquence de l’arrivée de l’hiver martien dans le cratère Jezero, où le duo est débarqué en février 2021.

« L’augmentation de la quantité de poussière dans l’atmosphère, combinée à des températures diurnes plus basses et à des journées plus courtes, a eu un impact sur le bilan énergétique d’Ingenuity, au point qu’il est incapable de se réchauffer pendant les nuits martiennes. – explique Grip -. Dans son nouveau programme d’opérations hivernales, Ingenuity s’éteint efficacement pendant la nuit, laissant sa température centrale chuter à environ -112 degrés Fahrenheit (-80 degrés Celsius) et laissant l’électronique embarquée se réinitialiser.« . Cependant, cela comporte certains risques pour l’électronique d’Ingenuity, dont beaucoup sont conçues pour voler pendant le printemps martien le plus chaud et ne pas résister aux dures nuits d’hiver sur la planète rouge.

Le drone de la NASA sur Mars a un problème

Au cours des derniers jours, l’équipe d’Ingenuity s’est engagée dans un certain nombre d’activités, notamment la vérification des capteurs avant le vol, notant que l’un des capteurs de navigation du drone, appelé inclinomètre, a cessé de fonctionner. « Un capteur de navigation cassé semble être un gros problème, et ça l’est, mais ce n’est pas nécessairement la fin de notre mission vers Mars.” Suite Grip.

Le drone Ingenuity de la NASA sur Mars capturé par Mastcam – Z, une paire de caméras zoomables à bord du rover Perseverance / NASA.

L’inclinomètre est constitué de deux accéléromètres dont le but est de mesurer la gravité avant la mise en rotation et le décollage, il n’est donc pas utilisé pendant le vol lui-même, même s’il est indispensable pour préparer le petit hélicoptère à la navigation. Cependant, la suite de capteurs Ingenuity comprend également un autre dispositif embarqué, appelé unité de mesure inertielle (IMU), qui mesure les accélérations et les vitesses angulaires dans trois directions, et peut être utilisé pour estimer l’attitude initiale de l’avion. « Contrairement à l’inclinomètre, l’IMU n’est pas spécialement conçu pour détecter l’orientation statique, de sorte que ses estimations d’attitude initiales seront généralement un peu moins précises. – ajouté pilote en chef de Mars Helicopter -. Cependant, nous pensons qu’une première estimation d’attitude basée sur l’IMU nous permettra de décoller en toute sécurité et fournira ainsi un repli acceptable qui permettra à Ingenuity de reprendre le vol.« .

La solution de la NASA

Pour exploiter les données de l’IMU, les ingénieurs de la NASA ont développé un patch pour le logiciel de vol d’Ingenuity, un morceau de code à intégrer dans le système d’exploitation présent dans l’ordinateur de bord du drone. « Pour les algorithmes de navigation, tout apparaîtra comme avant, à la seule différence que les paquets d’inclinomètres reçus ne proviennent pas réellement de l’inclinomètre mais de l’IMU« .

La NASA avait déjà prédit qu’une panne de l’inclinomètre pourrait se produire et avait préparé le correctif logiciel avant le début de la mission. « Nous l’avons réservé pour cette éventualité. Nous sommes donc en mesure d’avancer rapidement avec la mise à jour et le processus d’uplinking d’Ingenuity est déjà en cours ».

Si tout se passe comme prévu, l’équipe prévoit de finaliser la liaison montante et l’application du correctif logiciel dans les prochains jours, suivies d’activités de vérification pour s’assurer que le nouveau logiciel fonctionne comme prévu. « À moins de nouvelles surprises, nous prévoyons qu’Ingenuity sera bientôt en mesure d’aborder son vol numéro 29 – une manœuvre de repositionnement vers le sud-ouest conçue pour nous maintenir à portée de communication avec Perseverance.» a conclu Grip.