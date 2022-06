Surface Duo 2 prend déjà en charge les applications tierces dans la barre d’aperçu

Surface Duo 2 a été une amélioration très importante par rapport à la première version de cet appareil. Microsoft s’est montré sérieux avec son pari et a non seulement créé un téléphone plus complet et arrondi que son prédécesseur, mais il chouchoute également davantage le logiciel (ce qui n’était pas très difficile, tout est dit).

Quoi de neuf pour le Surface Duo 2 ?

Dans la mise à jour correspondant à ce 8 juin, portant le numéro 2022.418.98, ceux de Redmond ont inclus les nouveautés et corrections suivantes :

La barre d’aperçu affiche déjà les notifications des applications de chat tierces.

Ajout d’un contrôle de retour haptique dans les paramètres de l’application Appareil photo.

Activation des mises à jour automatiques du micrologiciel pour le Slim Pen 2 lorsqu’il est couplé via Bluetooth.

Activation de l’appairage automatique pour le Slim Pen 2 lors de l’utilisation du stylet sur l’un ou l’autre des écrans (nécessite la version 5.133.139 du micrologiciel Slim Pen 2 et la version 5.148.139 du logiciel).

Activation de la charge optimisée pour aider à augmenter la durée de vie de la batterie en chargeant progressivement pendant la nuit.

Ajout de la prise en charge de l’interface de configuration du micrologiciel de l’appareil (DFCI) pour contrôler l’utilisation de l’appareil.

Amélioration de la convivialité de l’appareil photo.

En plus de toutes ces améliorations, Microsoft souligne également les « correctifs typiques pour la stabilité, les performances du système d’exploitation et la réactivité tactile », peaufinant ainsi davantage le système d’exploitation pour une utilisation quotidienne.

Cette mise à jour est le prélude à celle qui apporte Android 12L (qui n’arrivera qu’à l’automne à coup sûr). Il saura satisfaire et combler les envies des plus impatients avec une foule d’améliorations qui peaufinent un appareil déjà remarquable.

Le Surface Duo d’origine a également reçu une mise à jour, d’accord dans ce cas, c’est mineur et sa liste de modifications se résume à « une stabilité améliorée du système ». C’est toujours le bienvenu.