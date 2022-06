Xbox dévoile Project Moorcroft offrant des démos de jeux de type E3 aux membres Game Pass

En un mot : la guerre des abonnements nouvelle génération s’intensifie. Parallèlement à la restructuration de PlayStation Plus (PS Plus) par Sony, il apporte des démos chronométrées à certains jeux. Comme pour emboîter le pas, Xbox a annoncé aujourd’hui qu’elle apporterait des démos de jeux indépendants aux abonnés Game Pass. Il ajoute également un autre avantage pour les membres Ultimate qui leur permet de jouer à des jeux qu’ils possèdent à partir du cloud.

Jeudi, Microsoft a organisé sa présentation « What’s Next For Gaming » décrivant ce que les gens de Xbox ont préparé. Le billet de blog mentionnait Project Moorcroft, une entreprise visant à proposer des démos organisées aux abonnés Xbox Game Pass. Cette décision ressemble un peu à l’idée de Sony d’essais chronométrés pour les jeux de plus de 35 $ pour les membres PS Plus Premium.

Cependant, Moorcroft se concentre davantage sur la reconnaissance des développeurs indépendants, allant même jusqu’à les rémunérer pour la création de démos de leurs jeux à héberger sur Game Pass. Cela permet également aux studios de voir à quel point leurs titres sont bien reçus et de recueillir les commentaires des joueurs au fur et à mesure qu’ils peaufinent les jeux en vue de leur sortie.

Sarah Bond, CVP of Game Creator Experience and Ecosystem de Microsoft, a déclaré au magasin de jeux Stevivor que Project Moorhead visait à recréer la sensation pratique qui manquait depuis deux ans en raison de l’absence d’expérience en personne à l’E3 (ci-dessus).

« Pourquoi ne prendrions-nous pas Game Pass et le rendrions-nous comme le salon? » dit Bond. « Pourquoi ne permettons-nous pas à un développeur de prendre un morceau, un niveau de son jeu, de le publier dans Game Pass, de générer de l’enthousiasme pour ce qui s’en vient, et également d’obtenir ces commentaires vraiment précieux pendant qu’ils ajustent et préparent leur jeu pour le lancement ? »

Microsoft n’avait pas de calendrier précis pour le moment où Game Pass commencerait à publier ces démos. Cependant, il a mentionné Project Moorcroft dans le même souffle qu’un autre nouvel avantage déployé pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate.

À partir de cette année, Xbox commencera à autoriser les membres Ultimate à jouer à des jeux « sélectionnés » qu’ils possèdent à partir du cloud. Cela fonctionnera même avec les jeux achetés en dehors de leur bibliothèque Game Pass. Bien que jouer à partir du cloud ne soit certainement pas mieux que de jouer à des titres installés, cela permet aux joueurs d’accéder à leurs jeux à partir d’appareils mobiles, de PC ou à tout moment où ils sont loin de leur console.