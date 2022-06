Microsoft exigera un SSD pour les nouveaux PC Windows 11

Avec la sortie de Windows 11, Microsoft a considérablement augmenté la configuration minimale requise pour l’exécuter. Selon Redmond, cela permettrait de meilleures performances et un taux d’échec inférieur lors de l’exécution du système d’exploitation.

Mais maintenant, ils veulent aller plus loin : ils veulent mettre fin à l’utilisation des disques durs mécaniques comme unité principale. Et pour cela, ils vont commencer par les quelques ordinateurs qui sont encore lancés avec un disque dur comme unité de stockage principale.

Microsoft obligerait les fabricants à ne pas utiliser de disque dur dans leurs nouveaux ordinateurs Windows 11

Un rapport de la société d’analyse de l’industrie du stockage Trendfocus révèle que Microsoft fait pression sur les fabricants pour qu’ils abandonnent l’idée de lancer des ordinateurs avec un disque dur comme lecteur principal exécutant Windows 11. Au lieu de cela, ils devront utiliser un SSD comme lecteur de stockage.

Ce nouveau changement devrait être réalisé au cours du second semestre 2023 et viserait à offrir de meilleures performances sur les ordinateurs préinstallés avec Windows 11. Étonnamment, ce changement de position ne se reflète pas encore dans les exigences minimales de Windows 11, qui indiquent seulement qu' »un lecteur de stockage avec 64 Go ou plus d’espace » est requis

S’il est vrai que de nombreux ordinateurs sur le marché sont déjà équipés d’un SSD, il existe des exceptions. Des ordinateurs très bas de gamme sont toujours vendus sur les marchés émergents qui ont un disque dur comme disque principal. En effet, l’installation d’un disque dur est toujours moins chère pour les fabricants qu’un SSD. De cette façon, ils peuvent offrir des prix plus ajustés sur les marchés émergents où le prix est très sensible.

Enfin, nous ne savons pas si Microsoft étendra cette exigence aux PC existants qui ont déjà été mis à niveau vers Windows 11. En plus des PC vendus sur les marchés émergents, des tours construites à la main qui peuvent toujours utiliser un disque dur comme lecteur principal pour Windows 11 seraient affectés.