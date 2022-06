Microsoft licencie des centaines d’employés en Russie

Dans le contexte : En mars, Microsoft a cessé de vendre de nouveaux produits en Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine. Désormais, le fabricant de fenêtres aurait licencié plus de 400 employés de son entreprise en Russie, invoquant les conditions économiques du pays comme raison. Cette nouvelle survient un jour après l’annonce par IBM du licenciement de l’ensemble de ses effectifs basés en Russie.

Microsoft vient d’annoncer qu’il réduisait considérablement ses opérations en Russie. Cette décision intervient après que la société a suspendu toutes les nouvelles ventes dans le pays en mars en raison de la guerre en cours en Ukraine.

Un porte-parole de Microsoft affirme avoir pris cette décision en raison de l’évolution des perspectives économiques et de l’impact sur ses activités en Russie. L’entreprise a également déclaré qu’elle continuait de remplir ses obligations contractuelles existantes avec les clients russes tant que la suspension des nouvelles ventes restait en vigueur.

Plus de 400 employés seraient touchés par cette décision, bien que l’on ne sache pas combien de personnes travaillent actuellement pour Microsoft en Russie. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les employés concernés pour nous assurer qu’ils sont traités avec respect et bénéficient de tout notre soutien pendant cette période difficile », a déclaré Microsoft dans un communiqué à Bloomberg News.

Lors de l’appel sur les résultats du troisième trimestre de la société, la directrice financière Amy Hood a déclaré que la Russie représentait moins de 1% du chiffre d’affaires total de Microsoft. Elle a également ajouté que les attentes sont qu’il diminuera de manière significative.

Pas plus tard qu’hier, nous avons appris qu’IBM commençait également à licencier du personnel en Russie, bien qu’elle ait plutôt imputé cette décision aux sanctions bancaires auxquelles le pays est confronté. En matière de technologie, il semble que la Russie devra s’appuyer de plus en plus sur les produits locaux et chinois, car même Taïwan limite ses puces exportées à celles de moins de 25 MHz.