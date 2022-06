Ainsi, l’iPhone vous rappellera de prendre vos médicaments

Les utilisateurs pourront entrer la liste des médicaments à prendre et définir un rappel spécifique pour chacun. L’application Santé suivra la fréquence à laquelle ils seront pris sur le long terme.

Parmi les innovations Apple qui ont émergé lors de la Worldwide Developers Conference 2022 (WWDC 2022) figure la fonction de surveillance des médicaments pour iPhone et Apple Watch livrée avec le système d’exploitation watchOS 9. Les utilisateurs peuvent ensuite entrer la liste des médicaments à prendre et définir un rappel spécifique pour chaque. Lors de la prise en charge, une notification arrivera sur votre iPhone ou Apple Watch. À ce stade, l’utilisateur peut sélectionner l’option « prise » ou « sauté » pour enregistrer la dose. L’application Santé suivra la fréquence à laquelle vos médicaments sont pris sur le long terme. De plus, toujours via Santé, il sera possible de partager l’historique avec des membres de la famille ou d’autres personnes, comme votre propre médecin.

Il existe depuis un certain temps des applications développées par des tiers qui ont des fonctions similaires à celles décrites. La nouveauté ici réside dans le fait que derrière il y a un géant comme Apple. Comme le souligne Nicole Wetsman de The Verge, les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch – qui ne sont pas rares – pourront compter sur une plus grande accessibilité qu’une application externe déjà sur le marché. Vous n’aurez pas besoin de télécharger et de configurer un nouveau programme, car vous devrez vous fier à l’application Santé. Cela signifie également ne pas transférer vos données de santé à des tiers. « Il fournit une couche de protection pour la vie privée des patients », déclare Seth Heldenbrand, professeur agrégé de pratique pharmaceutique à l’Université de l’Arkansas pour les sciences médicales.

Une série d’avantages qui, en particulier aux États-Unis où le système de santé a des coûts très élevés, facilitent l’adoption de bonnes habitudes par l’utilisateur, comme la prise correcte de médicaments. Une sorte de travail de prévention qui pèserait moins sur la santé des individus et sur les coûts du système de santé. De manière générale, la possibilité de suivre et surtout de comprendre un parcours de soins ne peut que faciliter la relation médecin-patient.

« Je pense que c’est un pas dans la bonne direction », déclare Heldenbrand. Moins optimiste est Mary de Vera, professeure agrégée à l’Université de la Colombie-Britannique qui se spécialise dans le traitement de la toxicomanie, selon laquelle si quelqu’un ne prend pas de médicaments parce qu’il ne comprend pas que c’est nécessaire, une alerte par téléphone intelligent ne résoudra pas le problème. problème. La situation est différente en cas d’oubli, mais les avantages n’iraient toujours qu’à certains groupes de personnes.