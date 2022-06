PowerToys est mis à jour vers la version 0.59 avec prise en charge ARM

Petit à petit Microsoft avance dans ARM. Ses premières incursions ont été très timides, mais cette année on voit que le géant de Redmond parie plus que jamais. Entre l’arrivée de Project Volterra et l’arrivée de multiples éléments à ARM, le pari est total. Maintenant, PowerToys, ces outils qui nous aident à tirer le meilleur parti de Windows, arrivent également sur ARM.

PowerToys 0.59 maintenant disponible avec le support ARM et bien plus encore

Nouveautes

Les travaux pour exécuter nativement sur ARM64 sont terminés et une version a été publiée.

Power Rename fonctionne désormais sur WinUI 3.

Le gestionnaire de clavier autorise désormais jusqu’à 4 touches de modification pour les raccourcis et a reçu quelques correctifs de qualité.

Mise à jour des runtimes du SDK d’application Windows vers 1.1.0, corrigeant un problème où l’installation ne démarrait pas avec l’UAC désactivé et améliorant les performances.

Les fichiers binaires d’exécution Windows App SDK sont distribués avec PowerToys, ce qui devrait résoudre les problèmes d’installation signalés avec WinAppSDK.

Problèmes connus

Il y a des rapports d’utilisateurs qui ne peuvent pas ouvrir la fenêtre Paramètres. Cela est dû à des incompatibilités avec certaines applications (RTSS RivaTuner Statistics Server et MSI AfterBurner en sont des exemples connus). Si cela vous concerne, veuillez consulter le sujet lié pour vérifier si l’une des solutions présentées fonctionne pour vous.

Général

Correction de quelques erreurs typographiques.

ARM64

La prise en charge d’ARM64 a été ajoutée.

Correction de PowerRename pour fonctionner sur ARM64.

Correction des outils de l’explorateur de fichiers pour fonctionner sur ARM64.

Modifications apportées aux projets de configuration pour créer des programmes d’installation ARM64.

Configuration des pipelines CI et Release à construire pour ARM64.

Ajout du statut de construction pour ARM64 dans le README.

Toujours au premier plan

Correction d’un problème où les bordures se bloquaient lorsqu’une fenêtre était réduite avec Win+D.

FantaisieZones

Correction d’un bogue qui consommait des cycles CPU lorsque la disposition par défaut était définie.

Correction d’un bogue où les applications ne s’ouvraient pas dans leurs dernières zones connues en raison de changements d’ID de bureau virtuel.

Atténuation d’un bogue qui provoquait la rupture des menus contextuels ouverts par les applications.

Correction d’un bogue qui empêchait Windows de s’envelopper dans certaines configurations.

Redimensionner l’image

Il n’essaie plus de modifier les métadonnées des fichiers qui n’ont pas été redimensionnés.

plugins de l’explorateur de fichiers

Correction d’un bogue où les modules qui dépendent de WebView2 étaient limités à l’ouverture de fichiers inférieurs à 2 Mo. Maintenant, le HTML résultant est généré dans un fichier temporaire avant le rendu.

Ajout d’un attribut viewBox aux fichiers svg qui ne l’ont pas afin que l’aperçu essaie d’afficher l’image entière.

Suppression de la barre de défilement qui s’affichait lors du rendu des vignettes svg.

gestionnaire de clavier

Jusqu’à quatre touches de modification peuvent désormais être utilisées dans les raccourcis. Cela vous permettra d’utiliser la touche Office (qui envoie Win+Ctrl+Maj+Alt), par exemple.

Correction d’un bogue qui faisait planter le gestionnaire de clavier lorsque deux raccourcis étaient pressés en même temps.

Suppression du spam d’événement pour certains événements de télémétrie.

PowerRenommer

Porté pour utiliser WinUI 3 au lieu de WinUI 2.

Course de PowerToys

Le plugin Services est capable de rechercher des parties du nom, du nom d’écran ou du type de service ou de statut.

Le plug-in de services prend désormais en charge le type de démarrage « Automatique (démarrage automatique différé) ».

Le plug-in Services propose désormais des info-bulles pour les noms de service volumineux et d’autres améliorations de l’interface utilisateur.

TimeDate a renvoyé des résultats pour les requêtes qui ne contenaient que des nombres dans les requêtes globales. Cela a été corrigé.

Ils ont introduit une limitation avant qu’une requête ne soit faite pour s’assurer qu’elle est écrite pour augmenter les performances.

Correction d’un crash dans WebSearch lorsqu’il y a un paramètre de modèle vide pour le navigateur par défaut du système.

Correction d’un bogue où VSCodeWorkspaces ne pouvait pas trouver les installations portables de VSCode.

Le plugin de la calculatrice réagit mieux aux entrées invalides et aux erreurs internes.

Dans le plugin de la calculatrice, il peut maintenant être configuré pour utiliser le format numérique américain au lieu de celui du système.

Le plugin de dossiers prend en charge les chemins contenant ‘/’.

Réglages