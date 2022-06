Souvent, faire de mauvais rêves peut être un signe précoce de la maladie de Parkinson

C’est ce que révèle une étude britannique qui vient d’être publiée dans la revue scientifique eClinicalMedicine de The Lancet.

Vivre des changements dans vos rêves, sans aucun déclencheur évident, peut être un signe précoce de la maladie de Parkinson. C’est ce que révèle une étude qui vient d’être publiée dans la revue scientifique eClinicalMedicine de The Lancet dont les résultats indiquent que le développement fréquent de mauvais rêves ou de cauchemars chez les personnes âgées est associé à un risque plus élevé de parkinsonisme.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont utilisé les données de l’Osteoporotic Fractures in Men Study (MrOS), une vaste étude de cohorte menée aux États-Unis entre 2003 et 2011 et comprenant des informations cliniques provenant de plus de 3 800 personnes âgées en bonne santé vivant de manière indépendante. Au début de l’étude, les hommes ont rempli une série de questionnaires, dont l’un comprenait une question sur la qualité du sommeil. Les participants qui ont signalé de mauvais rêves au moins une fois par semaine ont ensuite été suivis pendant une période de 12 ans pour voir s’ils étaient plus susceptibles d’être diagnostiqués avec la maladie de Parkinson. Au cours de la période de suivi, 91 cas de Parkinson ont été détectés et, en particulier, il a été observé que les hommes qui faisaient plus souvent de mauvais rêves étaient deux fois plus susceptibles de développer la maladie.

La plupart des diagnostics, selon la recherche, sont survenus au cours des cinq premières années de l’étude, et les participants qui avaient fréquemment de mauvais rêves pendant cette période étaient plus de trois fois plus susceptibles de développer la maladie de Parkinson. « Les résultats suggèrent que les personnes âgées peuvent commencer à faire de mauvais rêves ou des cauchemars quelques années avant de développer les symptômes caractéristiques de la maladie de Parkinson, notamment les tremblements, la raideur et la lenteur des mouvements – précisent les chercheurs -. L’étude montre également que nos rêves peuvent révéler des informations importantes sur la structure et la fonction de notre cerveau et peuvent s’avérer être un objectif important pour la recherche neuroscientifique.« .

« Bien qu’il puisse être très utile de diagnostiquer la maladie de Parkinson à un stade précoce, il existe très peu d’indicateurs de risque et bon nombre d’entre eux nécessitent des tests hospitaliers coûteux ou sont très courants et non spécifiques, comme le diabète. – a expliqué l’auteur principal de l’étude, le Dr Abidemi Otaiku du Centre pour la santé du cerveau humain à l’Université de Birmingham, Royaume-Uni -. Bien que nous devions mener davantage de recherches dans ce domaine, l’identification de la signification des mauvais rêves et des cauchemars pourrait indiquer que les personnes qui subissent des changements dans leurs rêves à un âge avancé – sans aucun déclencheur évident – devraient consulter un médecin.« .