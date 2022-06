Mise à niveau des ordinateurs portables LG 2022 grammes vers des processeurs plus rapides, RAM DDR5

En un mot : dévoilés à l’origine en avril, les ordinateurs portables ultra-légers gram 2022 de LG sont désormais disponibles. Les fiches techniques montrent que par rapport aux modèles de l’année dernière, ils comportent principalement des mises à niveau internes et linéaires. LG semble maintenir l’équilibre entre la taille, le poids et la durée de vie de la batterie avec les dernières mises à niveau de processeurs, de mémoire et de stockage.

Les ordinateurs portables LG Gram de cette année, actuellement en vente, ont été mis à niveau vers les derniers processeurs Intel de 12e génération par rapport aux processeurs de 11e génération des modèles de l’année dernière. Ils disposent également d’une mémoire et d’un stockage plus rapides, passant de la RAM DDR4 à la RAM DDR5 (avec une nouvelle option de 32 Go) et rendant les SSD NVMe m.2 PCIe-4.

Des graphismes dédiés pourraient également venir à la série 2022 grammes. Comme l’année dernière, tous les modèles utilisent des graphiques intégrés Intel Iris Xe et Intel UHD, mais le dévoilement d’avril de LG mentionnait des Nvidia RTX 2050 de 4 Go en option pour certains jeux légers avec ray tracing et DLSS.

Deux modèles supplémentaires apportent un nouveau changement à la gamme 2022. En plus des modèles à clapet 17″, 16″ et 14″, LG ajoute un ordinateur portable 15,6″ 1920 x 1080. LG a également ramené le 14″ 2-en-1 de l’année dernière et ajouté une variante 16″ 2560 x 1600.

Sinon, la nouvelle gamme semble globalement similaire à celle de l’an dernier. Les tailles de l’ordinateur portable sont pour la plupart inchangées, allant d’environ 378,8 x 258,8 x 17,7 mm à 314 x 219,5 x 16,75 mm, tandis que les batteries vont de 80 Wh en haut de gamme à 72 en bas de gamme. Les nouveaux modèles pèsent toujours entre 1,4 kg et 1,2 kg environ. La série 2022 grammes commence à 1 200 $ avec les modèles les plus chers à 2 300 $.

Enfin, il y a le gram + view, un moniteur IPS portable de 16 pouces 2560 x 1600. Avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et deux ports USB-C, il coûte 350 $.