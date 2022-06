Les chômeurs à fort taux de testostérone trouvent plus facilement du travail

Une équipe de recherche internationale a déterminé que les hommes sans emploi avec des niveaux élevés de testostérone ont moins de difficulté à trouver un emploi.

Les hommes sans emploi avec des niveaux de testostérone plus élevés sont plus susceptibles de trouver un emploi, tandis que ceux qui ont déjà un emploi ont moins de risque de le perdre. L’hormone sexuelle, liée au développement de la région génitale et des caractéristiques sexuelles masculines secondaires telles que la barbe, la musculature et le ton de la voix, peut donc être une alliée très précieuse pour les hommes qui recherchent un emploi ou entendent conserver ce qu’ils ont déjà ont.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques allemands de l’Institut Max Planck pour la recherche démographique, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département des sciences sociales et politiques de l’Université, a découvert cette curieuse association entre des concentrations plus élevées de testostérone et la facilité à trouver/garder un emploi. de Bath (Royaume-Uni), le New Zealand Labour Research Institute – Auckland University of Technology (Nouvelle-Zélande) et l’Université libre de Berlin. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Peter Eibich, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé les transitions d’emploi (la transition du chômage à l’emploi et vice versa) de plus de 2 000 hommes britanniques qui ont participé à l’étude longitudinale sur les ménages britanniques – « Understanding Society ».

Plus précisément, les hommes qui avaient déjà un emploi et 111 qui étaient initialement au chômage ont été impliqués dans la recherche de 2004. En croisant les données de transition professionnelle des participants (sur une période de deux ans) avec les niveaux de testostérone des scientifiques, il a été déterminé que les hommes qui avaient des concentrations plus élevées de l’hormone sexuelle étaient plus susceptibles de trouver un emploi et moins susceptibles de perdre emploi. Le professeur Eibich et ses collègues précisent qu’on ne sait pas pourquoi la testostérone a un impact positif sur la recherche et le maintien dans l’emploi, mais ils suggèrent que de tels avantages seraient « motivés par des différences dans les capacités cognitives et non cognitives, ainsi que par le comportement de recherche. « .

Des études antérieures ont déjà trouvé des associations positives entre la testostérone et une plus grande réussite au travail. La recherche sur les jumeaux « Testostérone prénatale et les revenus des hommes et des femmes », par exemple, a révélé que des niveaux plus élevés de l’hormone sexuelle étaient associés à des revenus plus élevés. Alors que l’étude « La testostérone provoque à la fois des comportements prosociaux et antisociaux améliorant le statut chez les hommes humains » publiée dans la revue scientifique faisant autorité PNAS a révélé que la testostérone est associée à un comportement prosocial, la tendance à favoriser socialement les autres sans arrière-pensées. Cette fonctionnalité peut être particulièrement utile et précieuse si vous recherchez un emploi, en construisant un réseau de personnes qui nous apprécient et nous font confiance. La testostérone a aussi été associée à la compétitivité et à la capacité à défendre ses raisons (assertivité), qualités particulièrement précieuses en entretien. Mais comme indiqué, les véritables raisons de cette association ne sont pas claires.

Les auteurs de l’étude soulignent que les niveaux de testostérone varient régulièrement et que les résultats, bien que significatifs, doivent être considérés avec prudence. Les détails de la recherche « Dans et hors du chômage – Transitions sur le marché du travail et le rôle de la testostérone » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Economics & Human Biology.