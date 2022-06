Un écrivain de Metro placé sur la liste russe des personnes recherchées pour "discréditer" militaire

WTF ? ! Dmitry Glukhovsky, l’écrivain russe de science-fiction qui a écrit la série Metro et collaboré avec 4A Games sur les versions de jeux vidéo, a été placé sur la liste des personnes recherchées par la Russie pour avoir publiquement critiqué la guerre du pays avec l’Ukraine.

La publication Telegram de Glukhovsky a révélé qu’il avait été accusé d’avoir discrédité les Forces armées de la Fédération de Russie dans l’une de ses publications Instagram. « Je suis prêt à répéter tout ce qui y est dit : ‘Arrêtez la guerre ! Admettez qu’il s’agit d’une guerre contre une nation entière et arrêtez-la !' », a-t-il écrit.

BBC Russia écrit que le tribunal de district de Basmanny à Moscou a ordonné l’arrestation de Glukhovsky par contumace le 13 mai.

Quelques jours après l’invasion de l’Ukraine, la Russie a introduit une loi interdisant la diffusion de « fausses » informations sur ce qu’elle a longtemps prétendu être une « opération militaire spéciale » conçue pour démilitariser et « dénazifier » l’Ukraine tout en protégeant ses russophones. Les personnes reconnues coupables d’avoir enfreint cette loi risquent jusqu’à 15 ans de prison.

Reuters rapporte que Glukhovsky, qui a également travaillé comme journaliste en Israël et couvert la Seconde Guerre du Liban en 2006, est la première grande personnalité culturelle à figurer sur la liste des personnes recherchées. Il ne réside plus en Russie.

Glukhovsky a travaillé en étroite collaboration avec le studio 4A Games sur le développement de la franchise Metro. La société ukrainienne, qui travaille actuellement sur un nouveau jeu Metro, avait déjà déménagé du pays à Malte en 2014 après l’annexion de la Crimée par la Russie.

L’impact de l’invasion russe a été considérable dans les industries de la technologie et du jeu. De Taïwan limitant les exportations de puces à celles de moins de 25 MHz et le dépôt de bilan de Google Russie, l’annulation du DLC Heart of Russia d’Euro Truck Simulator et le déménagement du studio Frogwares de Sherlock Holmes hors de Kyiv, grâce à une subvention d’Epic Games.