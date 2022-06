Nintendo voulait envoyer un message avec la peine de prison du hacker

Conclusion : Nintendo a remporté une victoire juridique plus tôt cette année contre un pirate informatique qui a joué un rôle dans le coût au géant japonais du jeu d’environ 65 millions de dollars de pertes sur plusieurs années. Gary Bowser a finalement été condamné à 40 mois de prison et condamné à payer des millions d’amendes pour son rôle en tant que membre de l’équipe Xecuter. Sur la base des transcriptions récemment publiées de la condamnation de Bowser, il semble que Nintendo voulait faire un exemple de Bowser et envoyer un avertissement à la communauté des pirates.

Dans une transcription récemment publiée de la condamnation obtenue par Axios, l’avocat de Nintendo, Ajay Singh, l’a décrit comme un « moment très important » pour l’entreprise.

« C’est l’achat de jeux vidéo qui soutient Nintendo et l’écosystème Nintendo, et ce sont les jeux qui font sourire les gens », a déclaré Singh. « C’est pour cette raison que nous faisons tout notre possible pour empêcher le vol de jeux sur les consoles Nintendo. »

L’avocat de Nintendo a également évoqué l’éthique de la triche, qu’il a déclarée grâce aux hacks du groupe. « Les parents ne devraient pas être obligés d’expliquer à leurs enfants pourquoi les gens trichent et pourquoi parfois les jeux ne sont pas justes, simplement parce qu’une personne veut un avantage injuste. »

Au cours de l’audience, le juge de district américain Robert Lasnik a demandé à Singh ce qui pourrait être fait d’autre pour convaincre les gens qu’il n’y a pas de gloire dans le piratage et le piratage. « Il y aurait un grand avantage à poursuivre l’éducation du public », a déclaré Singh.

S’exprimant sur la peine, le juge a déclaré: « Je pense qu’il y a un rôle à jouer ici en termes de message. » Il a ajouté qu’en temps normal, il aurait infligé la peine complète de 60 mois que les fonctionnaires réclamaient.

Bowser ne semblait pas du tout convaincu que la peine de prison ferait beaucoup pour limiter le problème. Dans ses remarques au juge, il a déclaré qu’il y avait tellement d’argent à gagner grâce au piratage que le temps de prison était insignifiant.

Crédit image : Claudio Luiz Castro, Ryan Quintal