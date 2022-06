Dormir avec votre partenaire ou votre conjoint a de grands avantages pour la santé du sommeil

C’est ce que suggèrent les résultats d’une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de l’Arizona et présentée lors de la conférence annuelle Sleep 2022.

Les adultes qui partagent un lit avec leur partenaire ou conjoint dorment mieux que ceux qui se reposent seuls. C’est ce que suggèrent les résultats d’une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’université d’Arizona et présentée le 5 juin dernier lors du congrès annuel Sleep 2022 de l’American Academy of Sleep Medicine et de la Sleep Research Society.

L’enquête, dont le résumé vient d’être publié dans un supplément en ligne de la revue Dormiront examiné les données recueillies dans Sleep and Health Activity, Diet, Environment, and Socialization (SHADES), une étude portant sur 1 007 adultes en âge de travailler, dont le partage du lit a été évalué par des questionnaires et la qualité du sommeil par des facteurs basés sur des paramètres communs, tels que l’Epworth l’échelle de somnolence, l’indice de sévérité de l’insomnie et le score d’apnée STOP-BANG.

L’analyse a révélé que ceux qui partagent un lit avec un partenaire presque tous les soirs ont moins d’insomnie sévère, moins de fatigue et une nuit de repos plus longue que ceux qui ont déclaré ne jamais partager un lit avec un partenaire. L’étude a également révélé que les personnes qui se reposent à côté de leur partenaire s’endorment plus rapidement et ont un risque moindre d’apnée du sommeil. D’autre part, ceux qui partageaient un lit avec leur enfant la plupart des nuits présentaient une plus grande sévérité de l’insomnie, un plus grand risque d’apnée du sommeil et moins de contrôle du sommeil.

Les chercheurs ont également découvert que dormir avec un partenaire est associé à des niveaux inférieurs de dépression, d’anxiété et de stress, ainsi qu’à un plus grand consensus social et à une plus grande satisfaction à l’égard de la vie et des relations. À l’inverse, dormir avec des enfants était associé à un stress accru, tandis que dormir seul entraînait des niveaux plus élevés de dépression, un consensus social plus faible et une moins bonne satisfaction dans la vie et les relations.

« Il a été démontré que dormir avec un partenaire ou un conjoint a de grands avantages pour la santé du sommeil, notamment en réduisant le risque d’apnée du sommeil, la gravité de l’insomnie du sommeil et l’amélioration globale de la qualité du sommeil.A déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Brandon Fuentes, chercheur de premier cycle au Département de psychiatrie de l’Université de l’Arizona. « Jusqu’à présent, très peu d’études ont exploré cette relation, mais nos résultats suggèrent que dormir seul ou avec un partenaire, ou avec un membre de la famille ou un animal de compagnie peut avoir un impact sur notre santé du sommeil. Ajouté l’auteur principal de l’étude, le Dr Michael Grandner, directeur du programme de recherche sur le sommeil et la santé à l’Université de l’Arizona. Nous avons été très surpris de découvrir à quel point il est important« .